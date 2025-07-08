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В Госдепе заявили о стремлении Трампа завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 08.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/tramp-2028033324.html
В Госдепе заявили о стремлении Трампа завершить конфликт на Украине
В Госдепе заявили о стремлении Трампа завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 08.07.2025
В Госдепе заявили о стремлении Трампа завершить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп продолжает добиваться завершения конфликта на Украине, оставаясь приверженным дипломатии, заявила во вторник официальный... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T23:03:00+03:00
2025-07-08T23:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает добиваться завершения конфликта на Украине, оставаясь приверженным дипломатии, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Он пытается. Он не сдается. Он разговаривает с людьми, которых знает. Он может убедить людей, которых знает … он был привержен и остается приверженным дипломатии в первую очередь", - сообщила она журналистам на брифинге, говоря об усилиях Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Брюс добавила, что президент США остается "человеком открытых взглядов, но не наивным" в контексте переговоров по завершению конфликта на Украине. Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером. Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что РФ заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
https://ria.ru/20250708/tramp-2027846392.html
https://ria.ru/20250704/tramp-2027073034.html
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украина, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Государственный департамент США
В Госдепе заявили о стремлении Трампа завершить конфликт на Украине

Госдеп: Трамп продолжает добиваться завершения конфликта на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает добиваться завершения конфликта на Украине, оставаясь приверженным дипломатии, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
"Он пытается. Он не сдается. Он разговаривает с людьми, которых знает. Он может убедить людей, которых знает … он был привержен и остается приверженным дипломатии в первую очередь", - сообщила она журналистам на брифинге, говоря об усилиях Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
На Украине указали на неожиданную деталь в заявлении Трампа о помощи
Вчера, 11:03
Брюс добавила, что президент США остается "человеком открытых взглядов, но не наивным" в контексте переговоров по завершению конфликта на Украине.
Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером.
Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что РФ заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
Полный комментарий Трампа по итогам разговора с Путиным - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Трамп высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине
4 июля, 01:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинГосударственный департамент США
 
 
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