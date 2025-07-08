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США не дадут подорвать статус мирового стандарта доллара, заявил Трамп - РИА Новости, 08.07.2025
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20:57 08.07.2025 (обновлено: 23:04 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/tramp-2028023813.html
США не дадут подорвать статус мирового стандарта доллара, заявил Трамп
США не дадут подорвать статус мирового стандарта доллара, заявил Трамп - РИА Новости, 08.07.2025
США не дадут подорвать статус мирового стандарта доллара, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп обвинил объединение БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T20:57:00+03:00
2025-07-08T23:04:00+03:00
в мире
сша
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введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил объединение БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому. Трамп написал в воскресенье в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет. "БРИКС, на мой взгляд, не представляет серьёзной угрозы, но их цель — уничтожить доллар, чтобы какая-то другая страна могла занять его место и стать новым стандартом. Однако мы не собираемся терять этот статус ни при каких обстоятельствах", - сказал Трамп журналистам на заседании своего кабинета. Американский президент предупредил, что потеря долларом статуса мировой резервной валюты будет сравнима с проигрышем в мировой войне."Если у вас умный президент, вы никогда не потеряете статус мирового стандарта. А если у вас глупый президент, как прошлый, — вы этот стандарт потеряете. У вас не было бы здесь долларов. И если бы мы потеряли статус мировой резервной валюты, это было бы равносильно проигрышу в войне — в большой мировой войне. Мы больше не были бы той же страной. Мы не допустим, чтобы это случилось", - сказал Трамп.Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках блока. На фоне чего сразу после вступления в должность президента Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны стран БРИКС пока не принималось.
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в мире, сша, дональд трамп, брикс, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, БРИКС, Введение Трампом пошлин на импорт
США не дадут подорвать статус мирового стандарта доллара, заявил Трамп

Трамп обвинил БРИКС в попытках подорвать статус доллара как мирового стандарта

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил объединение БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому.
Трамп написал в воскресенье в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет.
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"БРИКС, на мой взгляд, не представляет серьёзной угрозы, но их цель — уничтожить доллар, чтобы какая-то другая страна могла занять его место и стать новым стандартом. Однако мы не собираемся терять этот статус ни при каких обстоятельствах", - сказал Трамп журналистам на заседании своего кабинета.
Американский президент предупредил, что потеря долларом статуса мировой резервной валюты будет сравнима с проигрышем в мировой войне.
"Если у вас умный президент, вы никогда не потеряете статус мирового стандарта. А если у вас глупый президент, как прошлый, — вы этот стандарт потеряете. У вас не было бы здесь долларов. И если бы мы потеряли статус мировой резервной валюты, это было бы равносильно проигрышу в войне — в большой мировой войне. Мы больше не были бы той же страной. Мы не допустим, чтобы это случилось", - сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках блока. На фоне чего сразу после вступления в должность президента Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны стран БРИКС пока не принималось.
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В миреСШАДональд ТрампБРИКСВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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