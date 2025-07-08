https://ria.ru/20250708/tramp-2028023813.html

США не дадут подорвать статус мирового стандарта доллара, заявил Трамп

США не дадут подорвать статус мирового стандарта доллара, заявил Трамп - РИА Новости, 08.07.2025

США не дадут подорвать статус мирового стандарта доллара, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил объединение БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T20:57:00+03:00

2025-07-08T20:57:00+03:00

2025-07-08T23:04:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

брикс

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил объединение БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому. Трамп написал в воскресенье в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет. "БРИКС, на мой взгляд, не представляет серьёзной угрозы, но их цель — уничтожить доллар, чтобы какая-то другая страна могла занять его место и стать новым стандартом. Однако мы не собираемся терять этот статус ни при каких обстоятельствах", - сказал Трамп журналистам на заседании своего кабинета. Американский президент предупредил, что потеря долларом статуса мировой резервной валюты будет сравнима с проигрышем в мировой войне."Если у вас умный президент, вы никогда не потеряете статус мирового стандарта. А если у вас глупый президент, как прошлый, — вы этот стандарт потеряете. У вас не было бы здесь долларов. И если бы мы потеряли статус мировой резервной валюты, это было бы равносильно проигрышу в войне — в большой мировой войне. Мы больше не были бы той же страной. Мы не допустим, чтобы это случилось", - сказал Трамп.Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках блока. На фоне чего сразу после вступления в должность президента Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны стран БРИКС пока не принималось.

https://ria.ru/20250707/medvedev-2027792056.html

https://ria.ru/20250707/briks-2027782959.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, брикс, введение трампом пошлин на импорт