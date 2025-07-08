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Трамп одобрил отправку оружия на Украину
Трамп одобрил отправку оружия на Украину - РИА Новости, 08.07.2025
Трамп одобрил отправку оружия на Украину
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T20:03:00+03:00
2025-07-08T20:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину."Мы отправляем оборонительное оружие на Украину, и я это одобрил", - сообщил он на заседании кабинета в Белом доме.Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение".
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украина, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
Украина, Специальная военная операция на Украине, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Трамп одобрил отправку оружия на Украину
Трамп заявил, что одобрил отправку оборонительного оружия на Украину