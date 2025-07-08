https://ria.ru/20250708/tramp-2028017051.html

Трамп одобрил отправку оружия на Украину

Трамп одобрил отправку оружия на Украину - РИА Новости, 08.07.2025

Трамп одобрил отправку оружия на Украину

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T20:03:00+03:00

2025-07-08T20:03:00+03:00

2025-07-08T20:19:00+03:00

украина

специальная военная операция на украине

сша

дональд трамп

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину."Мы отправляем оборонительное оружие на Украину, и я это одобрил", - сообщил он на заседании кабинета в Белом доме.Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение".

https://ria.ru/20250705/pomosch-2027343157.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, дональд трамп, министерство обороны сша