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Трамп одобрил отправку оружия на Украину - РИА Новости, 08.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:03 08.07.2025 (обновлено: 20:19 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/tramp-2028017051.html
Трамп одобрил отправку оружия на Украину
Трамп одобрил отправку оружия на Украину - РИА Новости, 08.07.2025
Трамп одобрил отправку оружия на Украину
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T20:03:00+03:00
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украина
специальная военная операция на украине
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину."Мы отправляем оборонительное оружие на Украину, и я это одобрил", - сообщил он на заседании кабинета в Белом доме.Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение".
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украина, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
Украина, Специальная военная операция на Украине, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Трамп одобрил отправку оружия на Украину

Трамп заявил, что одобрил отправку оборонительного оружия на Украину

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину.
"Мы отправляем оборонительное оружие на Украину, и я это одобрил", - сообщил он на заседании кабинета в Белом доме.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
В США раскрыли, как Украина ответила на решение Трампа по оружию
5 июля, 09:17
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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