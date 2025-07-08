Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что введение новых санкций против России зависит от него - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 08.07.2025 (обновлено: 22:33 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/tramp-2028014368.html
Трамп заявил, что введение новых санкций против России зависит от него
Трамп заявил, что введение новых санкций против России зависит от него - РИА Новости, 08.07.2025
Трамп заявил, что введение новых санкций против России зависит от него
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T19:43:00+03:00
2025-07-08T22:33:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. "Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору", — сообщил он на заседании кабинета в Белом доме, комментируя возможность новых санкций против России. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным". Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект о санкциях, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500 процентов на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против России. Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании ситуации на Украине. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250520/tramp-2017961984.html
https://ria.ru/20250703/ssha-2027059604.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, еврокомиссия, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Еврокомиссия, В мире
Трамп заявил, что введение новых санкций против России зависит от него

Трамп заявил, что принятие законопроекта о новых санкциях зависит от его решения

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.
"Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору", — сообщил он на заседании кабинета в Белом доме, комментируя возможность новых санкций против России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Трамп объяснил, почему не вводит новые санкции против России
20 мая, 00:34
Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект о санкциях, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500 процентов на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против России.
Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании ситуации на Украине.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В США начали расследование приостановки введения санкций против России
3 июля, 22:07
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала