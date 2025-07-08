https://ria.ru/20250708/tramp-2028014368.html

Трамп заявил, что введение новых санкций против России зависит от него

Трамп заявил, что введение новых санкций против России зависит от него - РИА Новости, 08.07.2025

Трамп заявил, что введение новых санкций против России зависит от него

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T19:43:00+03:00

2025-07-08T19:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. "Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору", — сообщил он на заседании кабинета в Белом доме, комментируя возможность новых санкций против России. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным". Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект о санкциях, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500 процентов на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против России. Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании ситуации на Украине. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250520/tramp-2017961984.html

https://ria.ru/20250703/ssha-2027059604.html

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россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, еврокомиссия, в мире