Трамп заявил, что введение новых санкций против России зависит от него
Трамп заявил, что принятие законопроекта о новых санкциях зависит от его решения
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.
"Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору", — сообщил он на заседании кабинета в Белом доме, комментируя возможность новых санкций против России.
Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект о санкциях, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500 процентов на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против России.
Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании ситуации на Украине.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.