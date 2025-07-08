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Нетаньяху и Трамп могут провести еще одну встречу, сообщили СМИ
Нетаньяху и Трамп могут провести еще одну встречу, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.07.2025
Нетаньяху и Трамп могут провести еще одну встречу, сообщили СМИ
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп могут сегодня провести еще одну встречу в рамках визита израильского премьера в Вашингтон,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T19:39:00+03:00
2025-07-08T19:39:00+03:00
2025-07-08T19:39:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп могут сегодня провести еще одну встречу в рамках визита израильского премьера в Вашингтон, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со сссылкой на источники. "Еще одна встреча Нетаньяху и Трампа возможна в течение сегодняшнего дня (по времени США - ред.)", - говорится в сообщении на сайте Kan. Израильские СМИ не уточняют с чем может быть связана организация еще одной встречи двух лидеров. В понедельник Нетаньяху прибыл с третьим с момента избрания Трампа визитом в США. В тот же день состоялась их встреча в Белом доме.
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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Нетаньяху и Трамп могут провести еще одну встречу, сообщили СМИ
Kan: Нетаньяху и Трамп могут провести еще одну встречу в рамках визита в США