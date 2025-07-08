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Нетаньяху и Трамп могут провести еще одну встречу, сообщили СМИ

Нетаньяху и Трамп могут провести еще одну встречу, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.07.2025

Нетаньяху и Трамп могут провести еще одну встречу, сообщили СМИ

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп могут сегодня провести еще одну встречу в рамках визита израильского премьера в Вашингтон,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T19:39:00+03:00

2025-07-08T19:39:00+03:00

2025-07-08T19:39:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп могут сегодня провести еще одну встречу в рамках визита израильского премьера в Вашингтон, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со сссылкой на источники. "Еще одна встреча Нетаньяху и Трампа возможна в течение сегодняшнего дня (по времени США - ред.)", - говорится в сообщении на сайте Kan. Израильские СМИ не уточняют с чем может быть связана организация еще одной встречи двух лидеров. В понедельник Нетаньяху прибыл с третьим с момента избрания Трампа визитом в США. В тот же день состоялась их встреча в Белом доме.

https://ria.ru/20250626/netanyakhu-2025584469.html

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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте