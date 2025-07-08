Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху и Трамп могут провести еще одну встречу, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/tramp-2028014007.html
Нетаньяху и Трамп могут провести еще одну встречу, сообщили СМИ
Нетаньяху и Трамп могут провести еще одну встречу, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.07.2025
Нетаньяху и Трамп могут провести еще одну встречу, сообщили СМИ
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп могут сегодня провести еще одну встречу в рамках визита израильского премьера в Вашингтон,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T19:39:00+03:00
2025-07-08T19:39:00+03:00
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
биньямин нетаньяху
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027908364_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_5a8aeb2dbc3ad86e2d2576893ff59480.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп могут сегодня провести еще одну встречу в рамках визита израильского премьера в Вашингтон, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со сссылкой на источники. "Еще одна встреча Нетаньяху и Трампа возможна в течение сегодняшнего дня (по времени США - ред.)", - говорится в сообщении на сайте Kan. Израильские СМИ не уточняют с чем может быть связана организация еще одной встречи двух лидеров. В понедельник Нетаньяху прибыл с третьим с момента избрания Трампа визитом в США. В тот же день состоялась их встреча в Белом доме.
https://ria.ru/20250626/netanyakhu-2025584469.html
сша
израиль
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027908364_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b8536102fb07025eb0c2a3ec3a9caca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Нетаньяху и Трамп могут провести еще одну встречу, сообщили СМИ

Kan: Нетаньяху и Трамп могут провести еще одну встречу в рамках визита в США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп могут сегодня провести еще одну встречу в рамках визита израильского премьера в Вашингтон, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со сссылкой на источники.
"Еще одна встреча Нетаньяху и Трампа возможна в течение сегодняшнего дня (по времени США - ред.)", - говорится в сообщении на сайте Kan.
Израильские СМИ не уточняют с чем может быть связана организация еще одной встречи двух лидеров.
В понедельник Нетаньяху прибыл с третьим с момента избрания Трампа визитом в США. В тот же день состоялась их встреча в Белом доме.
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку Израиля
26 июня, 15:47
 
В миреСШАИзраильВашингтон (штат)Биньямин НетаньяхуДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала