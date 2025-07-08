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Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз" - РИА Новости, 08.07.2025
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19:34 08.07.2025 (обновлено: 20:24 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/tramp-2028012270.html
Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз"
Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз" - РИА Новости, 08.07.2025
Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз"
Президент США Дональд Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T19:34:00+03:00
2025-07-08T20:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы.&quot;Мы хотим устроить маленький сюрприз&quot;, — сказал он на заседании кабинета в Белом доме. При этом Трамп отказался отвечать, на какие именно шаги планирует пойти Вашингтон.Американский лидер повторил, что "недоволен" действиями российского президента Владимира Путина в вопросе конфликта на Украине.Он также прокомментировал перспективу принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России.&quot;Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору&quot;, — заявил Трамп.Глава государства добавил, что "очень пристально" изучает законопроект, назвав его "опционным".Хозяин Белого дома также заявил, что одобрил отправку Украине "оборонительного" оружия.Российский рынок акций во время вечерней сессии отреагировал на заявления Трампа о будущих действиях в отношении России, усилив свое снижение. Санкции Грэма*В начале апреля в сенат внесли проект известного антироссийской риторикой сенатора-республиканца Линдси Грэма* — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Он предусматривает ограничения в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию ситуации на Украине или возможного нарушения будущего соглашения.Документ предлагает:В начале июня Трамп назвал этот законопроект "очень сильным", но подчеркнул, что решение о новых санкциях будет принимать лично. В конце месяца Грэм* заявил, что американский лидер хочет ввести новые санкции против России. Парламентарий добавил, что сенат начнет рассмотрение документа уже в июле. По словам политика, законопроект в первую очередь направлен против Индии и Китая, которые, по его оценкам, являются импортерами российской нефти.Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва приняла к сведению заявление Грэма*.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250702/zaharova-2026782140.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз"

Трамп намерен устроить России сюрприз на фоне недовольства Москвой

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы.
«

"Мы хотим устроить маленький сюрприз", — сказал он на заседании кабинета в Белом доме.

При этом Трамп отказался отвечать, на какие именно шаги планирует пойти Вашингтон.
Американский лидер повторил, что "недоволен" действиями российского президента Владимира Путина в вопросе конфликта на Украине.
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Захарова ответила на слова Грэма* о санкциях против России
2 июля, 17:04
Он также прокомментировал перспективу принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России.
«

"Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору", — заявил Трамп.

Глава государства добавил, что "очень пристально" изучает законопроект, назвав его "опционным".
Хозяин Белого дома также заявил, что одобрил отправку Украине "оборонительного" оружия.
Российский рынок акций во время вечерней сессии отреагировал на заявления Трампа о будущих действиях в отношении России, усилив свое снижение.
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Экономист заявил, что антироссийские пошлины опасны для самих США
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Санкции Грэма*

В начале апреля в сенат внесли проект известного антироссийской риторикой сенатора-республиканца Линдси Грэма* — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Он предусматривает ограничения в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию ситуации на Украине или возможного нарушения будущего соглашения.
Документ предлагает:
  • ввести пошлины в размере 500 процентов на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран;
  • запретить американцам участвовать в операциях по покупке российских долговых бумаг.
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Журналист сообщил Грэму* плохие новости после слов о санкциях против России
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В начале июня Трамп назвал этот законопроект "очень сильным", но подчеркнул, что решение о новых санкциях будет принимать лично. В конце месяца Грэм* заявил, что американский лидер хочет ввести новые санкции против России. Парламентарий добавил, что сенат начнет рассмотрение документа уже в июле. По словам политика, законопроект в первую очередь направлен против Индии и Китая, которые, по его оценкам, являются импортерами российской нефти.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва приняла к сведению заявление Грэма*.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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