https://ria.ru/20250708/tramp-2028012270.html

Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз"

Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз" - РИА Новости, 08.07.2025

Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз"

Президент США Дональд Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T19:34:00+03:00

2025-07-08T19:34:00+03:00

2025-07-08T20:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы."Мы хотим устроить маленький сюрприз", — сказал он на заседании кабинета в Белом доме. При этом Трамп отказался отвечать, на какие именно шаги планирует пойти Вашингтон.Американский лидер повторил, что "недоволен" действиями российского президента Владимира Путина в вопросе конфликта на Украине.Он также прокомментировал перспективу принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России."Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору", — заявил Трамп.Глава государства добавил, что "очень пристально" изучает законопроект, назвав его "опционным".Хозяин Белого дома также заявил, что одобрил отправку Украине "оборонительного" оружия.Российский рынок акций во время вечерней сессии отреагировал на заявления Трампа о будущих действиях в отношении России, усилив свое снижение. Санкции Грэма*В начале апреля в сенат внесли проект известного антироссийской риторикой сенатора-республиканца Линдси Грэма* — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Он предусматривает ограничения в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию ситуации на Украине или возможного нарушения будущего соглашения.Документ предлагает:В начале июня Трамп назвал этот законопроект "очень сильным", но подчеркнул, что решение о новых санкциях будет принимать лично. В конце месяца Грэм* заявил, что американский лидер хочет ввести новые санкции против России. Парламентарий добавил, что сенат начнет рассмотрение документа уже в июле. По словам политика, законопроект в первую очередь направлен против Индии и Китая, которые, по его оценкам, являются импортерами российской нефти.Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва приняла к сведению заявление Грэма*.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

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https://ria.ru/20250708/ssha-2027815960.html

https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026313911.html

https://ria.ru/20250309/tramp-2003940426.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин