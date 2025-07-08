https://ria.ru/20250708/tramp-2028007840.html

Трамп пообещал, что США начнут получать "большие деньги" с августа

Трамп пообещал, что США начнут получать "большие деньги" с августа - РИА Новости, 08.07.2025

Трамп пообещал, что США начнут получать "большие деньги" с августа

Американский президент Дональд Трамп во вторник пообещал, что США начнут получать "большие деньги" с первого августа, когда власти станут взимать дополнительные РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T19:25:00+03:00

2025-07-08T19:25:00+03:00

2025-07-08T19:25:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во вторник пообещал, что США начнут получать "большие деньги" с первого августа, когда власти станут взимать дополнительные пошлины на импорт в страну. "Большие деньги начнут приходить с первого августа. Думаю, что это стало ясно с письмами, которые мы разослали вчера и сегодня", - сообщил он на заседании кабинета в Белом доме. Во вторник Трамп заявил, что США продолжат отправлять письма торговым партнерам с уведомлениями о новых импортных пошлинах после того, как он продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа. Трамп добавил, что для торговых партнеров Соединенных Штатов, которые будут получат письма, не предусмотрено "никаких отсрочек". Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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сша, китай, дональд трамп, в мире