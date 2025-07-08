https://ria.ru/20250708/tramp-2027976737.html

CNN: команда Трампа обсудит поставки вооружений Киеву

CNN: команда Трампа обсудит поставки вооружений Киеву - РИА Новости, 08.07.2025

CNN: команда Трампа обсудит поставки вооружений Киеву

Команда президента США Дональда Трампа во вторник планирует обсудить детали отправки Украине дополнительных вооружений, включая ракеты для комплексов ПВО... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:04:00+03:00

2025-07-08T17:04:00+03:00

2025-07-08T17:04:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа во вторник планирует обсудить детали отправки Украине дополнительных вооружений, включая ракеты для комплексов ПВО Patriot, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. "Члены команды президента Дональда Трампа по национальной безопасности планируют во вторник обсудить детали поставок на Украину оружия, включая ракеты Patriot", - говорится в публикации на сайте телеканала. По словам собеседника издания, в администрации уже велись обсуждения о доставке дополнительных средств ПВО на Украину после последнего телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским четвертого июля. Во вторник Пентагон подтвердил, что по указанию Трампа направит Киеву дополнительное "оборонительное вооружение", пока США "работают над установлением прочного мира". Трамп ранее пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006068542.html

https://ria.ru/20250526/patriot-2019090892.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, владимир зеленский, нато, министерство обороны сша