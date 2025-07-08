https://ria.ru/20250708/tramp-2027969316.html

Трамп хочет превратить Европу в американских вассалов, пишут СМИ

Трамп хочет превратить Европу в американских вассалов, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2025

Трамп хочет превратить Европу в американских вассалов, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп в рамках нового внешнеполитического курса намерен превратить Европу и других своих союзников в "вассалов США", пишет голландский... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T16:56:00+03:00

2025-07-08T16:56:00+03:00

2025-07-08T16:56:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в рамках нового внешнеполитического курса намерен превратить Европу и других своих союзников в "вассалов США", пишет голландский журналист Каролин Де Грюйтер, комментируя статью советника бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента США Самуэля Самсона. В конце мая Самсон в своей статье заявил, что Европа превратилась "в очаг цензуры, массовой миграции и ограничений свободы вероисповедания". Он отметил, что подобные "тревожные тенденции" только усилились за последние годы, и это угрожает трансатлантическому партнерству. "Он (Трамп - ред.) хочет выстроить всех союзников Америки на американских условиях, это значит, что он планирует превратить Европу и союзников, таких как Канада и Мексика, в вассалов США", - пишет Де Грюйтер в статье для портала EUobserver. Автор статьи также считает, что статья Самсона содержит призыв к "смене режима" в европейских странах. "Нынешняя американская администрация все больше рассматривает Европу как поле политической битвы", - пишет журналист. Вице-президент США Джей Ди Вэнс 14 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.

https://ria.ru/20250707/medvedev-2027792056.html

https://ria.ru/20250708/rossiya-2027863640.html

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в мире, европа, сша, америка, дональд трамп, евросоюз