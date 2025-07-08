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В США раскрыли, что сказал Трамп в личной беседе с Зеленским - РИА Новости, 08.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 08.07.2025 (обновлено: 13:39 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/tramp-2027882919.html
В США раскрыли, что сказал Трамп в личной беседе с Зеленским
В США раскрыли, что сказал Трамп в личной беседе с Зеленским - РИА Новости, 08.07.2025
В США раскрыли, что сказал Трамп в личной беседе с Зеленским
Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал немедленно отправить десять противоракет Patriot, пишет Axios. "Два источника сообщили,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:31:00+03:00
2025-07-08T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал немедленно отправить десять противоракет Patriot, пишет Axios. "Два источника сообщили, что Трамп пообещал немедленно отправить 10 противоракет Patriot — меньше, чем планировалось в рамках приостановленной поставки — и помочь найти другие способы поставок", — говорится в публикации. В статье отмечается, что накануне этого разговора глава Белого дома также общался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По данным издания, тот обратился к Трампу с просьбой разблокировать поставку ракет-перехватчиков, ранее приостановленную на пути на Украину. Как пишет Axios, Мерц выразил готовность закупить у США дополнительные батареи Patriot и направить их Киеву. В ответ Трамп предложил Германии вместо этого передать Украине одну из уже имеющихся у нее батарей. Стороны не достигли соглашения, пишет издание. На прошлой неделе издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что Америка ставит собственные интересы на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции. При этом во вторник президент Трамп пообещал дать Киеву больше оружия, в первую очередь — оборонительные средства.
https://ria.ru/20250708/tramp-2027846392.html
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027836444.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В США раскрыли, что сказал Трамп в личной беседе с Зеленским

Axios: Трамп пообещал Зеленскому отправить 10 противоракет Patriot

© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал немедленно отправить десять противоракет Patriot, пишет Axios.

"Два источника сообщили, что Трамп пообещал немедленно отправить 10 противоракет Patriot — меньше, чем планировалось в рамках приостановленной поставки — и помочь найти другие способы поставок", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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Вчера, 11:03
В статье отмечается, что накануне этого разговора глава Белого дома также общался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По данным издания, тот обратился к Трампу с просьбой разблокировать поставку ракет-перехватчиков, ранее приостановленную на пути на Украину. Как пишет Axios, Мерц выразил готовность закупить у США дополнительные батареи Patriot и направить их Киеву. В ответ Трамп предложил Германии вместо этого передать Украине одну из уже имеющихся у нее батарей. Стороны не достигли соглашения, пишет издание.

На прошлой неделе издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что Америка ставит собственные интересы на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.

При этом во вторник президент Трамп пообещал дать Киеву больше оружия, в первую очередь — оборонительные средства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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