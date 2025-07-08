В США раскрыли, что сказал Трамп в личной беседе с Зеленским
Axios: Трамп пообещал Зеленскому отправить 10 противоракет Patriot
© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал немедленно отправить десять противоракет Patriot, пишет Axios.
"Два источника сообщили, что Трамп пообещал немедленно отправить 10 противоракет Patriot — меньше, чем планировалось в рамках приостановленной поставки — и помочь найти другие способы поставок", — говорится в публикации.
"Два источника сообщили, что Трамп пообещал немедленно отправить 10 противоракет Patriot — меньше, чем планировалось в рамках приостановленной поставки — и помочь найти другие способы поставок", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что накануне этого разговора глава Белого дома также общался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По данным издания, тот обратился к Трампу с просьбой разблокировать поставку ракет-перехватчиков, ранее приостановленную на пути на Украину. Как пишет Axios, Мерц выразил готовность закупить у США дополнительные батареи Patriot и направить их Киеву. В ответ Трамп предложил Германии вместо этого передать Украине одну из уже имеющихся у нее батарей. Стороны не достигли соглашения, пишет издание.
На прошлой неделе издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что Америка ставит собственные интересы на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.
При этом во вторник президент Трамп пообещал дать Киеву больше оружия, в первую очередь — оборонительные средства.
На прошлой неделе издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что Америка ставит собственные интересы на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.
При этом во вторник президент Трамп пообещал дать Киеву больше оружия, в первую очередь — оборонительные средства.