https://ria.ru/20250708/tramp-2027867192.html

В Кремле оценили усилия Трампа по переговорам между Россией и Украиной

В Кремле оценили усилия Трампа по переговорам между Россией и Украиной - РИА Новости, 08.07.2025

В Кремле оценили усилия Трампа по переговорам между Россией и Украиной

Россия высоко ценит усилия лидера США Дональда Трампа по инициированию прямого переговорного процесса между РФ и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:35:00+03:00

2025-07-08T12:35:00+03:00

2025-07-08T13:37:00+03:00

россия

украина

сша

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия высоко ценит усилия лидера США Дональда Трампа по инициированию прямого переговорного процесса между РФ и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы, безусловно, высоко ценим усилия Соединенных Штатов, лично президента Трампа и членов его команды по инициированию прямого переговорного процесса между Россией и Украиной", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, при каких условиях возможно исключение США из списка недружественных для России стран.

https://ria.ru/20250708/tramp-2027805355.html

россия

украина

сша

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2025

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россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков