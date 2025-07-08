Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили усилия Трампа по переговорам между Россией и Украиной - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 08.07.2025 (обновлено: 13:37 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/tramp-2027867192.html
В Кремле оценили усилия Трампа по переговорам между Россией и Украиной
В Кремле оценили усилия Трампа по переговорам между Россией и Украиной - РИА Новости, 08.07.2025
В Кремле оценили усилия Трампа по переговорам между Россией и Украиной
Россия высоко ценит усилия лидера США Дональда Трампа по инициированию прямого переговорного процесса между РФ и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:35:00+03:00
2025-07-08T13:37:00+03:00
россия
украина
сша
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027073288_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e92de1811578e460cd90c3466f16a991.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия высоко ценит усилия лидера США Дональда Трампа по инициированию прямого переговорного процесса между РФ и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы, безусловно, высоко ценим усилия Соединенных Штатов, лично президента Трампа и членов его команды по инициированию прямого переговорного процесса между Россией и Украиной", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, при каких условиях возможно исключение США из списка недружественных для России стран.
https://ria.ru/20250708/tramp-2027805355.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027073288_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_6002b32546c8dedbfcf1b2dbbeba385d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле оценили усилия Трампа по переговорам между Россией и Украиной

Песков: РФ высоко ценит усилия Трампа по инициированию прямого диалога с Киевом

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия высоко ценит усилия лидера США Дональда Трампа по инициированию прямого переговорного процесса между РФ и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, высоко ценим усилия Соединенных Штатов, лично президента Трампа и членов его команды по инициированию прямого переговорного процесса между Россией и Украиной", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, при каких условиях возможно исключение США из списка недружественных для России стран.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. 7 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Трамп заявил Нетаньяху, что разочарован решением России по Украине
Вчера, 03:14
 
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала