https://ria.ru/20250708/tramp-2027867192.html
В Кремле оценили усилия Трампа по переговорам между Россией и Украиной
В Кремле оценили усилия Трампа по переговорам между Россией и Украиной - РИА Новости, 08.07.2025
В Кремле оценили усилия Трампа по переговорам между Россией и Украиной
Россия высоко ценит усилия лидера США Дональда Трампа по инициированию прямого переговорного процесса между РФ и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:35:00+03:00
2025-07-08T12:35:00+03:00
2025-07-08T13:37:00+03:00
россия
украина
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дональд трамп
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия высоко ценит усилия лидера США Дональда Трампа по инициированию прямого переговорного процесса между РФ и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы, безусловно, высоко ценим усилия Соединенных Штатов, лично президента Трампа и членов его команды по инициированию прямого переговорного процесса между Россией и Украиной", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, при каких условиях возможно исключение США из списка недружественных для России стран.
https://ria.ru/20250708/tramp-2027805355.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле оценили усилия Трампа по переговорам между Россией и Украиной
Песков: РФ высоко ценит усилия Трампа по инициированию прямого диалога с Киевом