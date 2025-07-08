На Украине указали на неожиданную деталь в заявлении Трампа о помощи
Слова Трампа о помощи не означают, что Киев получит достаточно оружия
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о возобновлении выделения военной помощи не гарантия, что Киев закроет вопрос с дефицитом оружия, пишет издание "Страна.ua".
"Само по себе возобновление поставок еще не означает, что Украина получит достаточно ракет ПВО и других критически необходимых вооружений. Напомним, что речь идет о возобновлении поставок оружия из тех пакетов, которые были приняты еще при Байдене. И которые и так уже подходят к концу. Новых пакетов военной помощи при Трампе не утверждалось", — говорится в публикации.
"Само по себе возобновление поставок еще не означает, что Украина получит достаточно ракет ПВО и других критически необходимых вооружений. Напомним, что речь идет о возобновлении поставок оружия из тех пакетов, которые были приняты еще при Байдене. И которые и так уже подходят к концу. Новых пакетов военной помощи при Трампе не утверждалось", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что сейчас ключевой вопрос — будут ли утверждены как новые поставки Украине, так и схема, по которой они будут осуществляться: бесплатно, как при Байдене, за деньги или же в счет взносов в Фонд, создаваемый по ресурсной сделке.
На прошлой неделе издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что Америка ставит собственные интересы на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.
При этом во вторник президент Трамп пообещал дать Киеву больше оружия, в первую очередь — оборонительные средства.
На прошлой неделе издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что Америка ставит собственные интересы на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.
При этом во вторник президент Трамп пообещал дать Киеву больше оружия, в первую очередь — оборонительные средства.