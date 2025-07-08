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На Украине указали на неожиданную деталь в заявлении Трампа о помощи - РИА Новости, 08.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:03 08.07.2025 (обновлено: 19:08 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/tramp-2027846392.html
На Украине указали на неожиданную деталь в заявлении Трампа о помощи
На Украине указали на неожиданную деталь в заявлении Трампа о помощи - РИА Новости, 08.07.2025
На Украине указали на неожиданную деталь в заявлении Трампа о помощи
Слова президента США Дональда Трампа о возобновлении выделения военной помощи не гарантия, что Киев закроет вопрос с дефицитом оружия, пишет издание... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:03:00+03:00
2025-07-08T19:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о возобновлении выделения военной помощи не гарантия, что Киев закроет вопрос с дефицитом оружия, пишет издание "Страна.ua". "Само по себе возобновление поставок еще не означает, что Украина получит достаточно ракет ПВО и других критически необходимых вооружений. Напомним, что речь идет о возобновлении поставок оружия из тех пакетов, которые были приняты еще при Байдене. И которые и так уже подходят к концу. Новых пакетов военной помощи при Трампе не утверждалось", — говорится в публикации. В статье отмечается, что сейчас ключевой вопрос — будут ли утверждены как новые поставки Украине, так и схема, по которой они будут осуществляться: бесплатно, как при Байдене, за деньги или же в счет взносов в Фонд, создаваемый по ресурсной сделке. На прошлой неделе издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что Америка ставит собственные интересы на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции. При этом во вторник президент Трамп пообещал дать Киеву больше оружия, в первую очередь — оборонительные средства.
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027836444.html
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в мире, украина, киев, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп
На Украине указали на неожиданную деталь в заявлении Трампа о помощи

Слова Трампа о помощи не означают, что Киев получит достаточно оружия

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о возобновлении выделения военной помощи не гарантия, что Киев закроет вопрос с дефицитом оружия, пишет издание "Страна.ua".

"Само по себе возобновление поставок еще не означает, что Украина получит достаточно ракет ПВО и других критически необходимых вооружений. Напомним, что речь идет о возобновлении поставок оружия из тех пакетов, которые были приняты еще при Байдене. И которые и так уже подходят к концу. Новых пакетов военной помощи при Трампе не утверждалось", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что сейчас ключевой вопрос — будут ли утверждены как новые поставки Украине, так и схема, по которой они будут осуществляться: бесплатно, как при Байдене, за деньги или же в счет взносов в Фонд, создаваемый по ресурсной сделке.

На прошлой неделе издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что Америка ставит собственные интересы на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.

При этом во вторник президент Трамп пообещал дать Киеву больше оружия, в первую очередь — оборонительные средства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАДональд Трамп
 
 
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