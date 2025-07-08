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СМИ рассказали о крупном просчете Трампа в отношении России
СМИ рассказали о крупном просчете Трампа в отношении России - РИА Новости, 08.07.2025
СМИ рассказали о крупном просчете Трампа в отношении России
Пошлины американского президента Дональда Трампа против членов БРИКС не окажут сильного влияния на российскую экономику, пишет The Telegraph. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:57:00+03:00
2025-07-08T09:57:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пошлины американского президента Дональда Трампа против членов БРИКС не окажут сильного влияния на российскую экономику, пишет The Telegraph."Если Трамп продолжит вводить новые тарифы против стран БРИКС, последствия для торговой политики США и мирового влияния могут быть глубокими и не такими позитивными, как представляет себе Трамп. Прежде всего, новые тарифы <…> не приведут к серьезному ослаблению экономик России и Ирана", — говорится в публикации.Издание отмечает, что высокие цены на товары из стран блока, наоборот, ускорят достижение Россией внутренних целей в области производства.В понедельник глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, введут дополнительные торговые пошлины в размере десяти процентов.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают с учетом интересов друг друга.
https://ria.ru/20250708/briks-2027817196.html
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россия, сша, дональд трамп, брикс, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, БРИКС, В мире
СМИ рассказали о крупном просчете Трампа в отношении России
Telegraph: пошлины Трампа против стран БРИКС не повлияют на экономику России