Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о крупном просчете Трампа в отношении России - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 08.07.2025 (обновлено: 09:58 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/tramp-2027832964.html
СМИ рассказали о крупном просчете Трампа в отношении России
СМИ рассказали о крупном просчете Трампа в отношении России - РИА Новости, 08.07.2025
СМИ рассказали о крупном просчете Трампа в отношении России
Пошлины американского президента Дональда Трампа против членов БРИКС не окажут сильного влияния на российскую экономику, пишет The Telegraph. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:57:00+03:00
2025-07-08T09:58:00+03:00
россия
сша
дональд трамп
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025326270_0:0:2992:1682_1920x0_80_0_0_66cbff3292c70862928a2d9052f0db1e.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пошлины американского президента Дональда Трампа против членов БРИКС не окажут сильного влияния на российскую экономику, пишет The Telegraph."Если Трамп продолжит вводить новые тарифы против стран БРИКС, последствия для торговой политики США и мирового влияния могут быть глубокими и не такими позитивными, как представляет себе Трамп. Прежде всего, новые тарифы &lt;…&gt; не приведут к серьезному ослаблению экономик России и Ирана", — говорится в публикации.Издание отмечает, что высокие цены на товары из стран блока, наоборот, ускорят достижение Россией внутренних целей в области производства.В понедельник глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, введут дополнительные торговые пошлины в размере десяти процентов.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают с учетом интересов друг друга.
https://ria.ru/20250708/briks-2027817196.html
https://ria.ru/20250707/medvedev-2027792056.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025326270_0:0:2660:1994_1920x0_80_0_0_aae9e068e530bf95b71412032365c16a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дональд трамп, брикс, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, БРИКС, В мире
СМИ рассказали о крупном просчете Трампа в отношении России

Telegraph: пошлины Трампа против стран БРИКС не повлияют на экономику России

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пошлины американского президента Дональда Трампа против членов БРИКС не окажут сильного влияния на российскую экономику, пишет The Telegraph.
"Если Трамп продолжит вводить новые тарифы против стран БРИКС, последствия для торговой политики США и мирового влияния могут быть глубокими и не такими позитивными, как представляет себе Трамп. Прежде всего, новые тарифы <…> не приведут к серьезному ослаблению экономик России и Ирана", — говорится в публикации.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Экономист рассказал, может ли Бразилия покинуть БРИКС
Вчера, 07:53
Издание отмечает, что высокие цены на товары из стран блока, наоборот, ускорят достижение Россией внутренних целей в области производства.
В понедельник глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, введут дополнительные торговые пошлины в размере десяти процентов.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают с учетом интересов друг друга.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Медведев ответил на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС
7 июля, 23:39
 
РоссияСШАДональд ТрампБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала