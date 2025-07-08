https://ria.ru/20250708/tramp-2027807950.html

СМИ: Трамп пообещал Зеленскому столько военной помощи, сколько сможет

СМИ: Трамп пообещал Зеленскому столько военной помощи, сколько сможет - РИА Новости, 08.07.2025

СМИ: Трамп пообещал Зеленскому столько военной помощи, сколько сможет

Президент США Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским заверил его, что Вашингтон направит столько военной помощи, сколько сможет, но отправка... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T04:03:00+03:00

2025-07-08T04:03:00+03:00

2025-07-08T04:50:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским заверил его, что Вашингтон направит столько военной помощи, сколько сможет, но отправка по-прежнему приостановлена, сообщает американская газета Wall Street Journal. "Трамп заверил Зеленского, что США направят столько военной помощи, сколько смогут выделить. Но, по словам представителя Пентагона, отправка по-прежнему приостановлена", - говорится в публикации. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила журналистам, что пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам. Издание Politico 1 июля объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли 2 июля подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027797367.html

https://ria.ru/20250707/pomosch-2027670966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, министерство обороны сша, нато