https://ria.ru/20250708/tramp-2027805355.html

Трамп заявил Нетаньяху, что разочарован решением России по Украине

Трамп заявил Нетаньяху, что разочарован решением России по Украине - РИА Новости, 08.07.2025

Трамп заявил Нетаньяху, что разочарован решением России по Украине

Президент США Дональд Трамп Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху признался, что разочарован решением России "не останавливаться" в... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T03:14:00+03:00

2025-07-08T03:14:00+03:00

2025-07-08T03:14:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху признался, что разочарован решением России "не останавливаться" в конфликте на Украине. Трансляцию мероприятия вело агентство Ассошиэйтед Пресс.Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером. "Я разочарован, честно говоря, тем, что президент (России Владимир - ред.) Путин не останавливается", - сказал Трамп. Трамп снова отметил, что конфликт на Украине "никогда не должен был случиться". Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что РФ заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.

https://ria.ru/20250707/ukraina-2027603754.html

https://ria.ru/20250704/tramp-2027073034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, биньямин нетаньяху