Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил Нетаньяху, что разочарован решением России по Украине - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/tramp-2027805355.html
Трамп заявил Нетаньяху, что разочарован решением России по Украине
Трамп заявил Нетаньяху, что разочарован решением России по Украине - РИА Новости, 08.07.2025
Трамп заявил Нетаньяху, что разочарован решением России по Украине
Президент США Дональд Трамп Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху признался, что разочарован решением России "не останавливаться" в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T03:14:00+03:00
2025-07-08T03:14:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152468/30/1524683045_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fca7f76584f461f0388775f5777d9928.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху признался, что разочарован решением России "не останавливаться" в конфликте на Украине. Трансляцию мероприятия вело агентство Ассошиэйтед Пресс.Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером. "Я разочарован, честно говоря, тем, что президент (России Владимир - ред.) Путин не останавливается", - сказал Трамп. Трамп снова отметил, что конфликт на Украине "никогда не должен был случиться". Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что РФ заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
https://ria.ru/20250707/ukraina-2027603754.html
https://ria.ru/20250704/tramp-2027073034.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152468/30/1524683045_90:0:874:588_1920x0_80_0_0_96ccb312a63c88ebf3d28c7d261d8578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, биньямин нетаньяху
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху
Трамп заявил Нетаньяху, что разочарован решением России по Украине

Трамп разочарован решением России не останавливаться в конфликте на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху признался, что разочарован решением России "не останавливаться" в конфликте на Украине. Трансляцию мероприятия вело агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В США увидели серьезную опасность в решении Трампа, коснувшегося Украины
Вчера, 10:17
"Я разочарован, честно говоря, тем, что президент (России Владимир - ред.) Путин не останавливается", - сказал Трамп.
Трамп снова отметил, что конфликт на Украине "никогда не должен был случиться".
Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что РФ заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
Полный комментарий Трампа по итогам разговора с Путиным - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Трамп высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине
4 июля, 01:00
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала