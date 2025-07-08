https://ria.ru/20250708/tramp-2027804186.html

Трамп пообещал отправить больше оружия Украине

Трамп пообещал отправить больше оружия Украине - РИА Новости, 08.07.2025

Трамп пообещал отправить больше оружия Украине

Вашингтон отправит Киеву больше оружия, в основном оборонительного, заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T02:54:00+03:00

2025-07-08T02:54:00+03:00

2025-07-08T03:06:00+03:00

украина

сша

в мире

дональд трамп

биньямин нетаньяху

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Вашингтон отправит Киеву больше оружия, в основном оборонительного, заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляцию которого вело агентство Associated Press."Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного", — сказал американский лидер.В начале июля газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину и-за истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эти данные телеканалу NBC, отметив, что решение приняли, руководствуясь первостепенной значимостью интересов страны.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что чем меньше оружия поставляется ВСУ, тем ближе окончание спецоперации.

https://ria.ru/20250708/tramp-2027803813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, в мире, дональд трамп, биньямин нетаньяху