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Трамп пообещал отправить больше оружия Украине - РИА Новости, 08.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:54 08.07.2025 (обновлено: 03:06 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/tramp-2027804186.html
Трамп пообещал отправить больше оружия Украине
Трамп пообещал отправить больше оружия Украине - РИА Новости, 08.07.2025
Трамп пообещал отправить больше оружия Украине
Вашингтон отправит Киеву больше оружия, в основном оборонительного, заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T02:54:00+03:00
2025-07-08T03:06:00+03:00
украина
сша
в мире
дональд трамп
биньямин нетаньяху
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Вашингтон отправит Киеву больше оружия, в основном оборонительного, заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляцию которого вело агентство Associated Press."Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного", — сказал американский лидер.В начале июля газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину и-за истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эти данные телеканалу NBC, отметив, что решение приняли, руководствуясь первостепенной значимостью интересов страны.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что чем меньше оружия поставляется ВСУ, тем ближе окончание спецоперации.
https://ria.ru/20250708/tramp-2027803813.html
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украина, сша, в мире, дональд трамп, биньямин нетаньяху
Украина, США, В мире, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Специальная военная операция на Украине
Трамп пообещал отправить больше оружия Украине

Трамп пообещал отправить Украине больше оборонительного оружия

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Вашингтон отправит Киеву больше оружия, в основном оборонительного, заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляцию которого вело агентство Associated Press.
«
"Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного", — сказал американский лидер.
В начале июля газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину и-за истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эти данные телеканалу NBC, отметив, что решение приняли, руководствуясь первостепенной значимостью интересов страны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что чем меньше оружия поставляется ВСУ, тем ближе окончание спецоперации.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Трамп заявил Зеленскому, что не приказывал приостановить отправку оружия
02:51
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВ миреДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
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