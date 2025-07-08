Трамп пообещал отправить больше оружия Украине
Трамп пообещал отправить Украине больше оборонительного оружия
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Вашингтон отправит Киеву больше оружия, в основном оборонительного, заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, трансляцию которого вело агентство Associated Press.
«
"Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного", — сказал американский лидер.
В начале июля газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину и-за истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эти данные телеканалу NBC, отметив, что решение приняли, руководствуясь первостепенной значимостью интересов страны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что чем меньше оружия поставляется ВСУ, тем ближе окончание спецоперации.