https://ria.ru/20250708/tramp-2027803813.html

Трамп заявил Зеленскому, что не приказывал приостановить отправку оружия

Трамп заявил Зеленскому, что не приказывал приостановить отправку оружия - РИА Новости, 08.07.2025

Трамп заявил Зеленскому, что не приказывал приостановить отправку оружия

Президент США Дональд Трамп в ходе прошедшего ранее телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что не отдавал приказа Пентагону поставить на паузу... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T02:51:00+03:00

2025-07-08T02:51:00+03:00

2025-07-08T02:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе прошедшего ранее телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что не отдавал приказа Пентагону поставить на паузу отправку Украине отдельных видов вооружений, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. "Трамп проинформировал Зеленского в телефонном разговоре в пятницу, что он поручил провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в прошлом месяце, но не приказал министерству заморозить поставки оружия", - говорится в публикации. По данным собеседников издания, глава Белого дома продемонстрировал "открытость" США к продолжению военной помощи Киеву. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила журналистам, что пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам. Издание Politico 1 июля объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли 2 июля подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027797367.html

https://ria.ru/20250707/ssha-2027779652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, министерство обороны сша, нато