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Трамп продлил временную приостановку импортных пошлин - РИА Новости, 08.07.2025
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01:09 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/tramp-2027798499.html
Трамп продлил временную приостановку импортных пошлин
Трамп продлил временную приостановку импортных пошлин - РИА Новости, 08.07.2025
Трамп продлил временную приостановку импортных пошлин
Президент США Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года, следует... РИА Новости, 08.07.2025
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сша
вашингтон (штат)
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года, следует из опубликованного указа главы Белого дома. "Я определил, что необходимо и целесообразно продлить приостановку, введенную в действие указом президента, до 12.01 по восточному времени (07.01 мск) 1 августа 2025 года", - говорится в документе. Как поясняется, данное решение принято на основании дополнительной информации и рекомендаций различных высокопоставленных должностных лиц, включая сведения о ходе переговоров с торговыми партнерами Вашингтона. Отмечается, что продление паузы не затрагивает Китай.
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вашингтон (штат)
китай
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сша, вашингтон (штат), китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Вашингтон (штат), Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Трамп продлил временную приостановку импортных пошлин

Трамп продлил временную приостановку импортных пошлин до 1 августа 2025 года

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года, следует из опубликованного указа главы Белого дома.
"Я определил, что необходимо и целесообразно продлить приостановку, введенную в действие указом президента, до 12.01 по восточному времени (07.01 мск) 1 августа 2025 года", - говорится в документе.
Как поясняется, данное решение принято на основании дополнительной информации и рекомендаций различных высокопоставленных должностных лиц, включая сведения о ходе переговоров с торговыми партнерами Вашингтона. Отмечается, что продление паузы не затрагивает Китай.
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СШАВашингтон (штат)КитайДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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