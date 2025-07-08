https://ria.ru/20250708/tramp-2027798499.html
Трамп продлил временную приостановку импортных пошлин
Трамп продлил временную приостановку импортных пошлин - РИА Новости, 08.07.2025
Трамп продлил временную приостановку импортных пошлин
Президент США Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года, следует... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T01:09:00+03:00
2025-07-08T01:09:00+03:00
2025-07-08T01:09:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_a4021abd014a32f695517d3950156708.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года, следует из опубликованного указа главы Белого дома. "Я определил, что необходимо и целесообразно продлить приостановку, введенную в действие указом президента, до 12.01 по восточному времени (07.01 мск) 1 августа 2025 года", - говорится в документе. Как поясняется, данное решение принято на основании дополнительной информации и рекомендаций различных высокопоставленных должностных лиц, включая сведения о ходе переговоров с торговыми партнерами Вашингтона. Отмечается, что продление паузы не затрагивает Китай.
https://ria.ru/20250409/minfin-2010350683.html
сша
вашингтон (штат)
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a3a8bbec860a1fc9aff95c4df0e23a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вашингтон (штат), китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Вашингтон (штат), Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Трамп продлил временную приостановку импортных пошлин
Трамп продлил временную приостановку импортных пошлин до 1 августа 2025 года