https://ria.ru/20250708/tramp-2027798499.html

Трамп продлил временную приостановку импортных пошлин

Трамп продлил временную приостановку импортных пошлин - РИА Новости, 08.07.2025

Трамп продлил временную приостановку импортных пошлин

Президент США Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года, следует... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T01:09:00+03:00

2025-07-08T01:09:00+03:00

2025-07-08T01:09:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

китай

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года, следует из опубликованного указа главы Белого дома. "Я определил, что необходимо и целесообразно продлить приостановку, введенную в действие указом президента, до 12.01 по восточному времени (07.01 мск) 1 августа 2025 года", - говорится в документе. Как поясняется, данное решение принято на основании дополнительной информации и рекомендаций различных высокопоставленных должностных лиц, включая сведения о ходе переговоров с торговыми партнерами Вашингтона. Отмечается, что продление паузы не затрагивает Китай.

https://ria.ru/20250409/minfin-2010350683.html

сша

вашингтон (штат)

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, вашингтон (штат), китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире