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Число подписчиков Telegram-канала "Украина.ру" превысило полмиллиона - РИА Новости, 08.07.2025
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14:33 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/telegram-2027907173.html
Число подписчиков Telegram-канала "Украина.ру" превысило полмиллиона
Число подписчиков Telegram-канала "Украина.ру" превысило полмиллиона - РИА Новости, 08.07.2025
Число подписчиков Telegram-канала "Украина.ру" превысило полмиллиона
Число подписчиков Telegram-канала "Украина.ру" превысило 500 тысяч, сообщили РИА Новости в редакции издания "Украина.ру". РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:33:00+03:00
2025-07-08T14:33:00+03:00
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украина
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число подписчиков Telegram-канала "Украина.ру" превысило 500 тысяч, сообщили РИА Новости в редакции издания "Украина.ру". "Число подписчиков Telegram-канала "Украина.ру" превысило полмиллиона. Этот значимый рубеж свидетельствует о высокой степени доверия аудитории и является признанием системной и профессиональной работы редакции, ежедневно освещающей события на Украине и вокруг неё в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении. В редакции отметили, что рост аудитории продолжается, и, за сутки после преодоления полумиллионной отметки, к каналу присоединились "новые сотни подписчиков", подчеркнув, что это подтверждает "актуальность и востребованность контента, а также указывает на потенциал дальнейшего развития ресурса". "В фокусе внимания редакции - ход Специальной Военной Операции, внутренняя общественно-политическая повестка Украины, а также международные события, оказывающие влияние на развитие ситуации. Материалы, публикуемые на канале, отличаются оперативностью, аналитической глубиной и авторским стилем. Канал активно использует эксклюзивные источники информации и сотрудничает с ведущими российскими экспертами", - отметили в редакции "Украина.ру". В редакции издания напомнили, что канал "Украина.ру" был запущен 10 ноября 2017 года, отметив, что канал за прошедшие годы зарекомендовал себя как один из ключевых Telegram-ресурсов, посвящённых украинской тематике.
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технологии, украина
Технологии, Украина
Число подписчиков Telegram-канала "Украина.ру" превысило полмиллиона

Число подписчиков Telegram-канала "Украина.ру" превысило 500 тысяч

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число подписчиков Telegram-канала "Украина.ру" превысило 500 тысяч, сообщили РИА Новости в редакции издания "Украина.ру".
"Число подписчиков Telegram-канала "Украина.ру" превысило полмиллиона. Этот значимый рубеж свидетельствует о высокой степени доверия аудитории и является признанием системной и профессиональной работы редакции, ежедневно освещающей события на Украине и вокруг неё в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.
В редакции отметили, что рост аудитории продолжается, и, за сутки после преодоления полумиллионной отметки, к каналу присоединились "новые сотни подписчиков", подчеркнув, что это подтверждает "актуальность и востребованность контента, а также указывает на потенциал дальнейшего развития ресурса".
"В фокусе внимания редакции - ход Специальной Военной Операции, внутренняя общественно-политическая повестка Украины, а также международные события, оказывающие влияние на развитие ситуации. Материалы, публикуемые на канале, отличаются оперативностью, аналитической глубиной и авторским стилем. Канал активно использует эксклюзивные источники информации и сотрудничает с ведущими российскими экспертами", - отметили в редакции "Украина.ру".
В редакции издания напомнили, что канал "Украина.ру" был запущен 10 ноября 2017 года, отметив, что канал за прошедшие годы зарекомендовал себя как один из ключевых Telegram-ресурсов, посвящённых украинской тематике.
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