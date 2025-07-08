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Число жертв наводнений в техасском округе Керр достигло 87 человек
Число жертв наводнений в техасском округе Керр достигло 87 человек - РИА Новости, 08.07.2025
Число жертв наводнений в техасском округе Керр достигло 87 человек
Количество жертв наводнений в округе Керр, штат Техас, достигло 87 человек, сообщил шериф Ларри Лейта. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T18:40:00+03:00
2025-07-08T18:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Количество жертв наводнений в округе Керр, штат Техас, достигло 87 человек, сообщил шериф Ларри Лейта. "По состоянию на 8.00 по центральному времени (16 часов мск), в округе Керр обнаружены тела 87 погибших, включая 56 взрослых и 30 детей. Личности 19 взрослых и семи детей пока не установлены, ещё один человек остаётся неопознанным", - сказал шериф журналистам. Ранее телеканал NBC со ссылкой на местные власти сообщил о 84 погибших. Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением".
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в мире, техас, сша
Число жертв наводнений в техасском округе Керр достигло 87 человек
Число жертв наводнений в округе Керр в Техасе возросло до 87 человек