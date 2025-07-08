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Спасатели ищут детей, пропавших без вести из-за наводнений в Техасе - РИА Новости, 08.07.2025
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19:22 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/tehas-2028006892.html
Спасатели ищут детей, пропавших без вести из-за наводнений в Техасе
Спасатели ищут детей, пропавших без вести из-за наводнений в Техасе - РИА Новости, 08.07.2025
Спасатели ищут детей, пропавших без вести из-за наводнений в Техасе
Спасатели в США продолжают поиски пропавших без вести в результате наводнений в Техасе, включая множество маленьких детей, заявила во вторник министр внутренней РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T19:22:00+03:00
2025-07-08T19:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Спасатели в США продолжают поиски пропавших без вести в результате наводнений в Техасе, включая множество маленьких детей, заявила во вторник министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм. "Мы все еще ищем людей. Мы ищем множество маленьких девочек и других членов семей, которые были в кемпинге вдоль реки", - сообщила она на заседании кабинета в Белом доме во главе с президентом США Дональдом Трампом. Ноэм пообещала, что поиски продолжатся до тех пор, пока спасатели не найдут каждого из пропавших. Национальная метеорологическая служба США 4 июля в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с разрушительным наводнением. Телеканал NBC сообщил, что общее число жертв наводнений в Техасе достигло 104 человек.
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в мире, техас, сша, дональд трамп, nbc
В мире, Техас, США, Дональд Трамп, NBC
Спасатели ищут детей, пропавших без вести из-за наводнений в Техасе

Спасатели в США продолжают поиски пропавших без вести после наводнений в Техасе

© AP Photo / Julio CortezПоследствия наводнения в Ингрэме, штат Техас
Последствия наводнения в Ингрэме, штат Техас - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Julio Cortez
Последствия наводнения в Ингрэме, штат Техас
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Спасатели в США продолжают поиски пропавших без вести в результате наводнений в Техасе, включая множество маленьких детей, заявила во вторник министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм.
"Мы все еще ищем людей. Мы ищем множество маленьких девочек и других членов семей, которые были в кемпинге вдоль реки", - сообщила она на заседании кабинета в Белом доме во главе с президентом США Дональдом Трампом.
Ноэм пообещала, что поиски продолжатся до тех пор, пока спасатели не найдут каждого из пропавших.
Национальная метеорологическая служба США 4 июля в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с разрушительным наводнением. Телеканал NBC сообщил, что общее число жертв наводнений в Техасе достигло 104 человек.
Лагерь Mystic в штате Техас после наводнения - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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7 июля, 15:03
 
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