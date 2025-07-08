https://ria.ru/20250708/tashir-2028029783.html

ГК "Ташир" призвала армянских правоохранителей действовать в рамках закона

ГК "Ташир" призвала армянских правоохранителей действовать в рамках закона - РИА Новости, 08.07.2025

ГК "Ташир" призвала армянских правоохранителей действовать в рамках закона

Группа компаний "Ташир" предпринимателя Самвела Карапетяна на фоне обысков в офисе ЗАО "Электросети Армении" в Ереване призвала правоохранительные органы страны РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T22:20:00+03:00

2025-07-08T22:20:00+03:00

2025-07-08T23:08:00+03:00

армения

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никол пашинян

ташир

электросети армении

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ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости. Группа компаний "Ташир" предпринимателя Самвела Карапетяна на фоне обысков в офисе ЗАО "Электросети Армении" в Ереване призвала правоохранительные органы страны действовать строго в рамках законодательства, исключая любые элементы давления. "Группа "Ташир" остается приверженной принципам открытости, законности и конструктивного диалога и призывает правоохранительные органы действовать строго в рамках Конституции и Уголовно-процессуального кодекса, исключая любые элементы давления", — цитирует заявление компании агентство Sputnik Армения.Как отмечается, руководство и сотрудники "Электросетей Армении" оказывают полное содействие следственным органам в рамках закона. "Однако мы не можем не выразить обеспокоенность формой и масштабами происходящего. С учетом контекста и событий последней недели у нас есть все основания полагать, что происходящее, очевидно, носит политически мотивированный характер", — говорится в заявлении.Во вторник пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила о следственных действиях в головном офисе компании "Электросети Армении". Также сегодня президент республики Ваагн Хачатурян утвердил поправки в законы, позволяющие национализировать "Электросети", принадлежащие арестованному Карапетяну.Преследование Карапетяна в Армении

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https://ria.ru/20250702/meropriyatiya-2026757289.html

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Правоохранители в холле здания "Электросети Армении" Правоохранители в холле здания "Электросети Армении" 2025-07-08T22:20 true PT0M28S

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