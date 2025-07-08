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ГК "Ташир" призвала армянских правоохранителей действовать в рамках закона - РИА Новости, 08.07.2025
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22:20 08.07.2025 (обновлено: 23:08 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/tashir-2028029783.html
ГК "Ташир" призвала армянских правоохранителей действовать в рамках закона
ГК "Ташир" призвала армянских правоохранителей действовать в рамках закона - РИА Новости, 08.07.2025
ГК "Ташир" призвала армянских правоохранителей действовать в рамках закона
Группа компаний "Ташир" предпринимателя Самвела Карапетяна на фоне обысков в офисе ЗАО "Электросети Армении" в Ереване призвала правоохранительные органы страны РИА Новости, 08.07.2025
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2025-07-08T23:08:00+03:00
армения
ереван
россия
самвел карапетян
никол пашинян
ташир
электросети армении
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости. Группа компаний "Ташир" предпринимателя Самвела Карапетяна на фоне обысков в офисе ЗАО "Электросети Армении" в Ереване призвала правоохранительные органы страны действовать строго в рамках законодательства, исключая любые элементы давления. &quot;Группа &quot;Ташир&quot; остается приверженной принципам открытости, законности и конструктивного диалога и призывает правоохранительные органы действовать строго в рамках Конституции и Уголовно-процессуального кодекса, исключая любые элементы давления&quot;, — цитирует заявление компании агентство Sputnik Армения.Как отмечается, руководство и сотрудники "Электросетей Армении" оказывают полное содействие следственным органам в рамках закона. &quot;Однако мы не можем не выразить обеспокоенность формой и масштабами происходящего. С учетом контекста и событий последней недели у нас есть все основания полагать, что происходящее, очевидно, носит политически мотивированный характер&quot;, — говорится в заявлении.Во вторник пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила о следственных действиях в головном офисе компании "Электросети Армении". Также сегодня президент республики Ваагн Хачатурян утвердил поправки в законы, позволяющие национализировать "Электросети", принадлежащие арестованному Карапетяну.Преследование Карапетяна в Армении
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Правоохранители в холле здания "Электросети Армении"
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армения, ереван, россия, самвел карапетян, никол пашинян, ташир , электросети армении, преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Ереван, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ташир , Электросети Армении, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
ГК "Ташир" призвала армянских правоохранителей действовать в рамках закона

"Ташир" на фоне обысков в офисе "Электросетей Армении" призвала соблюдать закон

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ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости. Группа компаний "Ташир" предпринимателя Самвела Карапетяна на фоне обысков в офисе ЗАО "Электросети Армении" в Ереване призвала правоохранительные органы страны действовать строго в рамках законодательства, исключая любые элементы давления.
«

"Группа "Ташир" остается приверженной принципам открытости, законности и конструктивного диалога и призывает правоохранительные органы действовать строго в рамках Конституции и Уголовно-процессуального кодекса, исключая любые элементы давления", — цитирует заявление компании агентство Sputnik Армения.

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Как отмечается, руководство и сотрудники "Электросетей Армении" оказывают полное содействие следственным органам в рамках закона.
«

"Однако мы не можем не выразить обеспокоенность формой и масштабами происходящего. С учетом контекста и событий последней недели у нас есть все основания полагать, что происходящее, очевидно, носит политически мотивированный характер", — говорится в заявлении.

Во вторник пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила о следственных действиях в головном офисе компании "Электросети Армении". Также сегодня президент республики Ваагн Хачатурян утвердил поправки в законы, позволяющие национализировать "Электросети", принадлежащие арестованному Карапетяну.
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Преследование Карапетяна в Армении

  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • Суд в Ереване 18 июня арестовал Карапетяна на два месяца, его обвиняют в призывах к свержению власти, сейчас он находится в СИЗО.
  • После обысков в офисе ГК "Ташир" в Ереване 3 июля СК Армении завел дело против четырех человек по статье об "отмывании денег в особо крупных размерах". Двух сотрудников арестовали.
  • В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • В свою очередь, глава ГК "Ташир" и члены его семьи уведомили власти о начале инвестиционного спора по этому вопросу.
  • Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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АрменияЕреванРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянТаширЭлектросети АрменииПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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