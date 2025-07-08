ГК "Ташир" призвала армянских правоохранителей действовать в рамках закона
"Ташир" на фоне обысков в офисе "Электросетей Армении" призвала соблюдать закон
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ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости. Группа компаний "Ташир" предпринимателя Самвела Карапетяна на фоне обысков в офисе ЗАО "Электросети Армении" в Ереване призвала правоохранительные органы страны действовать строго в рамках законодательства, исключая любые элементы давления.
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"Группа "Ташир" остается приверженной принципам открытости, законности и конструктивного диалога и призывает правоохранительные органы действовать строго в рамках Конституции и Уголовно-процессуального кодекса, исключая любые элементы давления", — цитирует заявление компании агентство Sputnik Армения.
Как отмечается, руководство и сотрудники "Электросетей Армении" оказывают полное содействие следственным органам в рамках закона.
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"Однако мы не можем не выразить обеспокоенность формой и масштабами происходящего. С учетом контекста и событий последней недели у нас есть все основания полагать, что происходящее, очевидно, носит политически мотивированный характер", — говорится в заявлении.
Во вторник пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила о следственных действиях в головном офисе компании "Электросети Армении". Также сегодня президент республики Ваагн Хачатурян утвердил поправки в законы, позволяющие национализировать "Электросети", принадлежащие арестованному Карапетяну.
Преследование Карапетяна в Армении
- В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
- Суд в Ереване 18 июня арестовал Карапетяна на два месяца, его обвиняют в призывах к свержению власти, сейчас он находится в СИЗО.
- После обысков в офисе ГК "Ташир" в Ереване 3 июля СК Армении завел дело против четырех человек по статье об "отмывании денег в особо крупных размерах". Двух сотрудников арестовали.
- В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- В свою очередь, глава ГК "Ташир" и члены его семьи уведомили власти о начале инвестиционного спора по этому вопросу.
- Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.