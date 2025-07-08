https://ria.ru/20250708/svyaz-2028037715.html

В правительстве пообещали закрыть мошенникам мобильный канал обналичивания

В правительстве пообещали закрыть мошенникам мобильный канал обналичивания - РИА Новости, 08.07.2025

В правительстве пообещали закрыть мошенникам мобильный канал обналичивания

Законопроект о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест, закроет мошенникам доступ к переводу похищенных денег на мобильные счета, РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T23:42:00+03:00

2025-07-08T23:42:00+03:00

2025-07-08T23:42:00+03:00

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дмитрий григоренко

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Законопроект о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест, закроет мошенникам доступ к переводу похищенных денег на мобильные счета, с последующим их обналичиванием, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который устраняет пробел в регулировании авансовых счетов абонентов операторов связи. Поправки вводят новый порядок: получив постановление органов дознания, в том числе органов внутренних дел и судебных приставов, оператор обязан немедленно перевести указанную в нём сумму в статус "арестовано" и вычислить свободный остаток на лицевом счёте абонента. "Законопроект является логичным продолжением системной работы правительства по борьбе с мошенниками. Мы приняли меры, которые уже сейчас позволяют банкам выявлять и блокировать подозрительные платежи. Но есть лазейка: мошенники переводят деньги на мобильные счета, а потом обналичивают их или пересылают дальше. Мы намерены ее устранить, чтобы повысить безопасность граждан", - сказал Григоренко. Его слова приводятся в сообщении аппарата. В аппарате пояснили, что после вступления закона в силу схема кражи денег через мобильные платежи станет неэффективной. Например, если злоумышленник похитит деньги и попытается перевести их на подконтрольный номер, полиция по заявлению потерпевшего мгновенно заблокирует счет. Все украденные средства перейдут в статус "арестовано", а на номере не останется свободных денег даже для оплаты самого дешевого тарифа, добавили там. В результате оператор отключит сим-карту за неуплату, и любые попытки воспользоваться украденными средствами - покупка кодов, получение смс-подтверждений или перевод баланса - будут заблокированы. Деньги будут видны следствию и злоумышленник не сможет их заполучить, прокомментировали в аппарате. Сейчас по действующему законодательству операторы связи обязаны оказывать услуги, даже если денежные счета пользователя арестовали органы дознания, в том числе органы внутренних дел и судебные приставы. "Преступники используют счета операторов связи как альтернативу банковским переводам. При этом такие операции сложнее отследить, поскольку традиционные механизмы блокировки финансовых транзакций в этом случае не применяются. Кроме того, в ходе следствия правоохранители могут остановить банковские операции подозреваемого, но не деньги, идущие через счета мобильных операторов", - объяснили в пресс-службе Григоренко. Так, законопроект позволит ограничить возможности мошенников для обналичивания незаконно полученных денег и повысит эффективность борьбы с киберпреступностью.

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https://ria.ru/20250605/mvd-2021079430.html

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технологии, россия, дмитрий григоренко, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ)