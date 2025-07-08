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Группировка "Восток" вывела в тыл 15 мирных жителей села Богатырь

Группировка "Восток" вывела в тыл 15 мирных жителей села Богатырь - РИА Новости, 08.07.2025

Группировка "Восток" вывела в тыл 15 мирных жителей села Богатырь

Группа штурмовиков группировки "Восток" за полтора месяца выполнения боевых задач безопасно вывела в тыл 15 мирных жителей населенного пункта Богатырь в... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T22:50:00+03:00

2025-07-08T22:50:00+03:00

2025-07-08T22:50:00+03:00

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Группа штурмовиков группировки "Восток" за полтора месяца выполнения боевых задач безопасно вывела в тыл 15 мирных жителей населенного пункта Богатырь в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости боец 36-й мотострелковой бригады группировки "Восток" с позывным "Опер". "Просидели там (в н.п. Богатырь - ред.) полтора месяца. За это время успел вывести 15 гражданских. Гражданские всегда встречают нас с теплом, всегда радуются. Среди них было трое раненых, ходить вообще не могли", – сообщил штурмовик. Также "Опер" отметил, что украинские боевики выгоняли мирных жителей Богатыря из своих домов и размещали там личный состав, пытаясь удержать населенный пункт под оккупацией, при этом мирное население было вынуждено длительное время прятаться в подвалах. Минобороны 23 мая сообщало, что группировка "Восток" в течение недели освободила населенный пункт Богатырь в ДНР, противник потерял в ее зоне действия более 1185 военнослужащих и два танка.

https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026199837.html

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донецкая народная республика, россия, украина