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Группировка "Восток" вывела в тыл 15 мирных жителей села Богатырь - РИА Новости, 08.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:50 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/svo-2028032218.html
Группировка "Восток" вывела в тыл 15 мирных жителей села Богатырь
Группировка "Восток" вывела в тыл 15 мирных жителей села Богатырь - РИА Новости, 08.07.2025
Группировка "Восток" вывела в тыл 15 мирных жителей села Богатырь
Группа штурмовиков группировки "Восток" за полтора месяца выполнения боевых задач безопасно вывела в тыл 15 мирных жителей населенного пункта Богатырь в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T22:50:00+03:00
2025-07-08T22:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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украина
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Группа штурмовиков группировки "Восток" за полтора месяца выполнения боевых задач безопасно вывела в тыл 15 мирных жителей населенного пункта Богатырь в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости боец 36-й мотострелковой бригады группировки "Восток" с позывным "Опер". "Просидели там (в н.п. Богатырь - ред.) полтора месяца. За это время успел вывести 15 гражданских. Гражданские всегда встречают нас с теплом, всегда радуются. Среди них было трое раненых, ходить вообще не могли", – сообщил штурмовик. Также "Опер" отметил, что украинские боевики выгоняли мирных жителей Богатыря из своих домов и размещали там личный состав, пытаясь удержать населенный пункт под оккупацией, при этом мирное население было вынуждено длительное время прятаться в подвалах. Минобороны 23 мая сообщало, что группировка "Восток" в течение недели освободила населенный пункт Богатырь в ДНР, противник потерял в ее зоне действия более 1185 военнослужащих и два танка.
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донецкая народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина
Группировка "Восток" вывела в тыл 15 мирных жителей села Богатырь

Боевики "Востока" за полтора месяца вывели в тыл 15 мирных жителей Богатыря

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Группа штурмовиков группировки "Восток" за полтора месяца выполнения боевых задач безопасно вывела в тыл 15 мирных жителей населенного пункта Богатырь в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости боец 36-й мотострелковой бригады группировки "Восток" с позывным "Опер".
"Просидели там (в н.п. Богатырь - ред.) полтора месяца. За это время успел вывести 15 гражданских. Гражданские всегда встречают нас с теплом, всегда радуются. Среди них было трое раненых, ходить вообще не могли", – сообщил штурмовик.
Также "Опер" отметил, что украинские боевики выгоняли мирных жителей Богатыря из своих домов и размещали там личный состав, пытаясь удержать населенный пункт под оккупацией, при этом мирное население было вынуждено длительное время прятаться в подвалах.
Минобороны 23 мая сообщало, что группировка "Восток" в течение недели освободила населенный пункт Богатырь в ДНР, противник потерял в ее зоне действия более 1185 военнослужащих и два танка.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Российский боец рассказал об укрепрайоне ВСУ вокруг поселка Шевченко
30 июня, 06:32
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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