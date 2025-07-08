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ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 08.07.2025
ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, три орудия полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:48:00+03:00
2025-07-08T12:48:00+03:00
2025-07-08T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, три орудия полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка, Каменское, Новоданиловка Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 80 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область, Херсонская область
ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Минобороны: ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий "Днепра" за сутки