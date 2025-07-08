https://ria.ru/20250708/svo-2027870334.html

ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 08.07.2025

ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, три орудия полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:48:00+03:00

2025-07-08T12:48:00+03:00

2025-07-08T12:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, три орудия полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка, Каменское, Новоданиловка Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 80 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

запорожская область

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, запорожская область, херсонская область