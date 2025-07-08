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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 08.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:47 08.07.2025 (обновлено: 12:51 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/svo-2027869914.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 08.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 205 РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:47:00+03:00
2025-07-08T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
харьковская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петро-Ивановка и Купянск в Харьковской области, Среднее, Зеленая Долина и Торское в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили свыше 205 военнослужащих и боевая бронированная машина HMMWV производства США. Уничтожены 28 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, три станции радиоэлектронной борьбы, а также пять складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
харьковская область
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Харьковская область, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"

ВСУ потеряли свыше 205 военных в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие во зоне СВО
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие во зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петро-Ивановка и Купянск в Харьковской области, Среднее, Зеленая Долина и Торское в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили свыше 205 военнослужащих и боевая бронированная машина HMMWV производства США. Уничтожены 28 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, три станции радиоэлектронной борьбы, а также пять складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАХарьковская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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