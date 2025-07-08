https://ria.ru/20250708/svadba-2027874476.html

В Москве в День семьи, любви и верности сыграют 800 свадеб

В Москве в День семьи, любви и верности сыграют 800 свадеб - РИА Новости, 08.07.2025

В Москве в День семьи, любви и верности сыграют 800 свадеб

Почти 800 браков зарегистрируют столичные ЗАГСы в День семьи, любви и верности, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:03:00+03:00

2025-07-08T13:03:00+03:00

2025-07-08T13:03:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Почти 800 браков зарегистрируют столичные ЗАГСы в День семьи, любви и верности, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Сегодня более 800 пар зарегистрируют брак в столице. Восемьсот новых историй, которые только начинаются. Мы искренне желаем молодоженам пронести свою любовь через года, как наши юбиляры", - рассказала Ракова. Заммэра отметила, что также в этот день запускается новый проект в центрах московского долголетия - специальные церемонии чествования для супружеских пар, которые вместе прожили более 40 лет. "Это не просто личные юбилеи - это городская ценность, пример настоящей любви, уважения и доверия. На церемонии в окружении близких пары смогут получить памятные свидетельства, дать новую клятву любви, вновь обменяться кольцами. Это неформальное, но очень тёплое чествование. Мы хотим, чтобы такие встречи стали доброй городской традицией и вдохновляли молодежь на долгие и осознанные отношения", - добавила Ракова. Она отметила, что церемония чествования юбиляров супружеской жизни - это настоящий праздник любви и верности, где каждая пара может почувствовать себя особенной. На торжественной части с ведущей церемонии ЗАГСа участники получат свидетельство о юбилее семейной жизни - как символ преданности друг другу и своей крепкой семье. "Также на мероприятиях зарождается новая традиция - пары подписывают декларацию семейного долголетия, подтверждая готовность и в дальнейшем поддерживать и бережно относиться друг к другу. Кроме того, при желании супруги могут вновь обменяться обручальными кольцами", - подчеркнула Ракова.

https://ria.ru/20250623/semya-1882525592.html

https://ria.ru/20250515/zags-2017129317.html

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общество, москва, анастасия ракова