https://ria.ru/20250708/svadba-2027734321.html

Почему отменили свадьбу 62-летнего Григория Лепса с 19-летней Авророй Кибой

Почему отменили свадьбу 62-летнего Григория Лепса с 19-летней Авророй Кибой - РИА Новости, 08.07.2025

Почему отменили свадьбу 62-летнего Григория Лепса с 19-летней Авророй Кибой

Скандальная свадьба 62-летнего Григория Лепса и его 19-летней возлюбленной Авроры Кибы могла стать одной из самых обсуждаемых тем этим летом. Но увы, торжество... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:44:00+03:00

2025-07-08T11:44:00+03:00

2025-07-08T11:44:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Скандальная свадьба 62-летнего Григория Лепса и его 19-летней возлюбленной Авроры Кибы могла стать одной из самых обсуждаемых тем этим летом. Но увы, торжество отложено на неопределенный срок.Отношения с разницей в 43 года и ранее вызывали неоднозначную реакцию не только у поклонников, но и в ближайшем окружении певца. Подлили масла в огонь и слова Виктории Бони."Я в очень некрасивой форме обидел супругу"Известный певец Григорий Викторович Лепс не раз оказывался в центре внимания СМИ. Его путь к успеху был тяжёлым и длительным, слава и любовь зрителей пришли к нему уже после сорока лет.Артист уже был дважды женат. Первый раз его избранницей стала Светлана Дубинская. У супругов появилась дочь Инга, но, к сожалению, даже рождение дочери не спасло брак, который вскоре распался.Со вторым брачным союзом Лепсу повезло больше, нежели с первым. Он просуществовал 20 лет. В браке с Анной Шаплыковой родилось трое детей: дочь Ева и сыновья Иван и Николь. Долгое время их брак считался идеальным, но в декабре 2021 года супруги развелись.Лепс, как джентльмен, взял вину за расставание на себя."Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила несколько десятилетий….. Единственное, что могу сказать: во всем случившемся, в нашем разводе, виноват только один человек. И это я. Других виновных в этом нет", — говорил позже Лепс.Впрочем, горевал артист недолго, в 2024 году публично представил в качестве своей невесты 18-летнюю модель Аврору Кибу.Состоятельная невестаОб новой избраннице Лепса известно не так уж и много. Ее отца звали Илья Беляков, он был предпринимателем, занимался недвижимостью вместе с братом, арендовал коммерческие площади.Отец ушел из жизни в 47 лет, когда Авроре уже исполнилось 11. Причины смерти семья предпочитает не обсуждать публично.Мама Авроры Кибы также занимается бизнесом, сейчас на ее имя оформлено несколько компаний. Семья Авроры Кибы всегда считалась состоятельной. Девочка с юных лет ни в чем не знала отказа и частенько путешествовала.Например, по случаю своего совершеннолетия 18-летняя Аврора Киба устроила вечеринку в Дубае.Свадьба по дружбе?Впрочем, по поводу наличия у семьи Кибы денег недавно большие сомнения высказала в эфире Rutube-шоу "Злые языки" Виктория Боня. В интервью девушка подтвердила, что на самом деле артист был знаком с родителями Авроры задолго до начала романа.По словам ведущей, отец девушки, Илья Беляков, ушел из жизни из-за финансовых проблем. Оставив после банкротства многочисленные долги, которые взяла на себя мать Кибы."Он ушел из-за того, что обанкротился. У них осталось много долгов", — рассказала Боня.Некоторые СМИ действительно писали, писали о том, что семья Кибы имеет крупные долги."Поэтому и стали писать, мол, дочь надо удачно выдать замуж. А за кого еще? Если есть такой друг семьи? У мамы суды — она потеряла три предприятия и выплатила долгов на 25 миллионов рублей. Поговаривают, что именно от Лепса то кольцо Graff за 70 миллионов и обучение в Лондоне", — говорит Боня.Также Боня уверяет, что, вероятнее всего, свадьбу Григория и Авроры мы вряд ли дождемся. "Еще я слышала, что это вовсе не роман, а помощь в продвижении карьеры", — заявила Боня."Продавала свое тело женатым за 3000 евро"Столь скандальное заявление не прошло мимо невесты Лепса. Студентку возмутили слова Бони. Киба заверила, что Григорий Лепс не давал ей денег на учебу в Лондоне.Девушка заявила, что Виктория не является журналистом, и позволила о ней весьма нелицеприятные высказывания."Почему какая-то женщина, которая начинала с того, что продавала свое тело женатым за 3000 евро, имеет право открывать свой рот, судить меня и что-то говорить о моей семье, моем отце и моей жизни! Пусть в своей разберется! И это не я "где-то услышала" через сломанный телефон — это знает вся светская Москва. Моя семья — это мое всё! И я не позволю никому клеветать на нее!" — написала Киба в личном блоге.Похоже, что нас ожидает очередная война на страницах соцсетей между Авророй и Викторией. Как бы то ни было, информации, когда же произойдет отложенная свадьба с Лепсом, пока нет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дубай, лондон, москва, виктория боня, григорий лепс