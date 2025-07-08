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Брижит Макрон вновь публично унизила супруга - РИА Новости, 08.07.2025
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15:50 08.07.2025 (обновлено: 16:40 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/supruga-2027941420.html
Брижит Макрон вновь публично унизила супруга
Брижит Макрон вновь публично унизила супруга - РИА Новости, 08.07.2025
Брижит Макрон вновь публично унизила супруга
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит вновь публично унизила французского лидера, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:50:00+03:00
2025-07-08T16:40:00+03:00
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ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит вновь публично унизила французского лидера, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию. Кадры прибытия президентского самолета на военную базу Нортхолт показал телеканал France 24. Как заметно на видео, Макрон вышел из самолета первым, спустившись по узкому трапу. За ним вышла его супруга Брижит в белом платье и на высоких каблуках. Макрон протянул ей руку, но первая леди не приняла ее и начала спускаться, опираясь на поручень. Французский лидер опустил руку и повернулся ко встречавшим его принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон. Отношения Макрона и его супруги уже привлекали внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от своей супруги: на кадрах Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок. Первоначально Елисейский дворец отрицал подлинность этой съемки. Однако когда выяснилось, что кадры распространили многие СМИ, источник из окружения французского лидера сообщил, что речь идет о "семейной ссоре". Макрон позже отверг это предположение, заявив, что они "просто дурачились". Государственный визит Макрона в Великобританию продлится три дня. Из аэропорта Макрон с супругой направился в Виндзорский замок, где был принят Карлом III и королевой Камиллой — два года спустя после их визита во Францию. Как ожидается, Макрон во вторник также произнесет речь в британском парламенте. Во время визита президента Франции в Великобританию запланирован саммит с премьер-министром Киром Стармером, посвященный вопросам иммиграции и обороны, который пройдет в четверг.
https://ria.ru/20250707/brizhit-2027705597.html
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Брижит Макрон не подала руку мужу
Брижит Макрон не подала руку мужу
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в мире, франция, великобритания, вьетнам, брижит макрон, эммануэль макрон, карл iii, france 24
В мире, Франция, Великобритания, Вьетнам, Брижит Макрон, Эммануэль Макрон, Карл III, France 24
Брижит Макрон вновь публично унизила супруга

Супруга Макрона вновь публично унизила его, не приняв протянутую руку

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ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит вновь публично унизила французского лидера, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию.
Кадры прибытия президентского самолета на военную базу Нортхолт показал телеканал France 24. Как заметно на видео, Макрон вышел из самолета первым, спустившись по узкому трапу. За ним вышла его супруга Брижит в белом платье и на высоких каблуках. Макрон протянул ей руку, но первая леди не приняла ее и начала спускаться, опираясь на поручень.
Брижит Макрон - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Звонок Трампа и гибель хирурга: неожиданный поворот в деле о Брижит Макрон
7 июля, 18:54
Французский лидер опустил руку и повернулся ко встречавшим его принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон.
Отношения Макрона и его супруги уже привлекали внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от своей супруги: на кадрах Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
Первоначально Елисейский дворец отрицал подлинность этой съемки. Однако когда выяснилось, что кадры распространили многие СМИ, источник из окружения французского лидера сообщил, что речь идет о "семейной ссоре". Макрон позже отверг это предположение, заявив, что они "просто дурачились".
Государственный визит Макрона в Великобританию продлится три дня. Из аэропорта Макрон с супругой направился в Виндзорский замок, где был принят Карлом III и королевой Камиллой — два года спустя после их визита во Францию. Как ожидается, Макрон во вторник также произнесет речь в британском парламенте. Во время визита президента Франции в Великобританию запланирован саммит с премьер-министром Киром Стармером, посвященный вопросам иммиграции и обороны, который пройдет в четверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Убить президента: для Макрона запущен обратный отсчет
7 июля, 09:14
 
В миреФранцияВеликобританияВьетнамБрижит МакронЭммануэль МакронКарл IIIFrance 24
 
 
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