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СМИ: россиянина ранило при атаке на греческий сухогруз в Красном море - РИА Новости, 08.07.2025
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16:50 08.07.2025 (обновлено: 16:55 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/sukhogruz-2027965493.html
СМИ: россиянина ранило при атаке на греческий сухогруз в Красном море
СМИ: россиянина ранило при атаке на греческий сухогруз в Красном море - РИА Новости, 08.07.2025
СМИ: россиянина ранило при атаке на греческий сухогруз в Красном море
Россиянин ранен в результате атаки на греческий сухогруз Eternity C в Красном море, ему ампутировали конечность, сообщает телеканал ЕРТ со ссылкой на... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:50:00+03:00
2025-07-08T16:55:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россиянин ранен в результате атаки на греческий сухогруз Eternity C в Красном море, ему ампутировали конечность, сообщает телеканал ЕРТ со ссылкой на военно-морские силы Европейского союза на Ближнем Востоке."Есть информация о двух пострадавших, один из которых является россиянином, ему ампутировали конечность", — сказано в сообщении.
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в мире, красное море
В мире, Красное море
СМИ: россиянина ранило при атаке на греческий сухогруз в Красном море

ЕРТ: россиянин лишился конечности после атаки на греческий сухогруз Eternity C

© Pixabay / derdentoСухогруз в море
Сухогруз в море - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Pixabay / derdento
Сухогруз в море. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россиянин ранен в результате атаки на греческий сухогруз Eternity C в Красном море, ему ампутировали конечность, сообщает телеканал ЕРТ со ссылкой на военно-морские силы Европейского союза на Ближнем Востоке.
"Есть информация о двух пострадавших, один из которых является россиянином, ему ампутировали конечность", — сказано в сообщении.
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