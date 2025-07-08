https://ria.ru/20250708/sukhogruz-2027965493.html

СМИ: россиянина ранило при атаке на греческий сухогруз в Красном море

СМИ: россиянина ранило при атаке на греческий сухогруз в Красном море - РИА Новости, 08.07.2025

СМИ: россиянина ранило при атаке на греческий сухогруз в Красном море

Россиянин ранен в результате атаки на греческий сухогруз Eternity C в Красном море, ему ампутировали конечность, сообщает телеканал ЕРТ со ссылкой на... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T16:50:00+03:00

2025-07-08T16:50:00+03:00

2025-07-08T16:55:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россиянин ранен в результате атаки на греческий сухогруз Eternity C в Красном море, ему ампутировали конечность, сообщает телеканал ЕРТ со ссылкой на военно-морские силы Европейского союза на Ближнем Востоке."Есть информация о двух пострадавших, один из которых является россиянином, ему ампутировали конечность", — сказано в сообщении.

https://ria.ru/20250707/more-2027699402.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, красное море