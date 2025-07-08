https://ria.ru/20250708/sukhogruz-2027965493.html
СМИ: россиянина ранило при атаке на греческий сухогруз в Красном море
СМИ: россиянина ранило при атаке на греческий сухогруз в Красном море - РИА Новости, 08.07.2025
СМИ: россиянина ранило при атаке на греческий сухогруз в Красном море
Россиянин ранен в результате атаки на греческий сухогруз Eternity C в Красном море, ему ампутировали конечность, сообщает телеканал ЕРТ со ссылкой на... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:50:00+03:00
2025-07-08T16:50:00+03:00
2025-07-08T16:55:00+03:00
в мире
красное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757539471_0:356:1920:1436_1920x0_80_0_0_42b796a564af188e238220ba587b68ba.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россиянин ранен в результате атаки на греческий сухогруз Eternity C в Красном море, ему ампутировали конечность, сообщает телеканал ЕРТ со ссылкой на военно-морские силы Европейского союза на Ближнем Востоке."Есть информация о двух пострадавших, один из которых является россиянином, ему ампутировали конечность", — сказано в сообщении.
https://ria.ru/20250707/more-2027699402.html
красное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757539471_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_927136f0eda1047a62b72bbd1c5341b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красное море
СМИ: россиянина ранило при атаке на греческий сухогруз в Красном море
ЕРТ: россиянин лишился конечности после атаки на греческий сухогруз Eternity C