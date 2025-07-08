https://ria.ru/20250708/sudostroenie-2027917598.html
Мишустин рассказал о развитии кооперации в судостроении
Мишустин рассказал о развитии кооперации в судостроении - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустин рассказал о развитии кооперации в судостроении
Россия активно развивает кооперацию в сфере производства критически важного судового оборудования, в производственных процессах задействованы уже более 30... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:52:00+03:00
2025-07-08T14:52:00+03:00
2025-07-08T14:52:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Россия активно развивает кооперацию в сфере производства критически важного судового оборудования, в производственных процессах задействованы уже более 30 предприятий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин во вторник выступил на стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". В частности, российский премьер назвал создание торгового флота и освоение выпуска танкеров-газовозов основными приоритетами в российском судостроении. "Активно развиваем кооперацию внутри страны. На данный момент уже свыше тридцати отечественных предприятий задействованы в изготовлении около сотни видов критически важного судового оборудования", - отметил Мишустин.
https://ria.ru/20250708/flot-2027915747.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о развитии кооперации в судостроении
Мишустин: более 30 предприятий в РФ заняты в производстве судового оборудования
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Россия активно развивает кооперацию в сфере производства критически важного судового оборудования, в производственных процессах задействованы уже более 30 предприятий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник выступил на стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". В частности, российский премьер назвал создание торгового флота и освоение выпуска танкеров-газовозов основными приоритетами в российском судостроении.
"Активно развиваем кооперацию внутри страны. На данный момент уже свыше тридцати отечественных предприятий задействованы в изготовлении около сотни видов критически важного судового оборудования", - отметил Мишустин.