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Мишустин рассказал о развитии кооперации в судостроении - РИА Новости, 08.07.2025
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14:52 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/sudostroenie-2027917598.html
Мишустин рассказал о развитии кооперации в судостроении
Мишустин рассказал о развитии кооперации в судостроении - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустин рассказал о развитии кооперации в судостроении
Россия активно развивает кооперацию в сфере производства критически важного судового оборудования, в производственных процессах задействованы уже более 30... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:52:00+03:00
2025-07-08T14:52:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Россия активно развивает кооперацию в сфере производства критически важного судового оборудования, в производственных процессах задействованы уже более 30 предприятий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин во вторник выступил на стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". В частности, российский премьер назвал создание торгового флота и освоение выпуска танкеров-газовозов основными приоритетами в российском судостроении. "Активно развиваем кооперацию внутри страны. На данный момент уже свыше тридцати отечественных предприятий задействованы в изготовлении около сотни видов критически важного судового оборудования", - отметил Мишустин.
https://ria.ru/20250708/flot-2027915747.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о развитии кооперации в судостроении

Мишустин: более 30 предприятий в РФ заняты в производстве судового оборудования

© РИА Новости / Сергей МамонтовАмурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре
Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Россия активно развивает кооперацию в сфере производства критически важного судового оборудования, в производственных процессах задействованы уже более 30 предприятий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник выступил на стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". В частности, российский премьер назвал создание торгового флота и освоение выпуска танкеров-газовозов основными приоритетами в российском судостроении.
"Активно развиваем кооперацию внутри страны. На данный момент уже свыше тридцати отечественных предприятий задействованы в изготовлении около сотни видов критически важного судового оборудования", - отметил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии Технологическое лидерство: индустриальный прорыв в рамках Международной промышленной выставки Иннопром в Екатеринбурге. 8 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Мишустин назвал создание торгового флота одной из задач судостроения
Вчера, 14:48
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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