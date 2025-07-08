https://ria.ru/20250708/sudostroenie-2027917598.html

Мишустин рассказал о развитии кооперации в судостроении

Мишустин рассказал о развитии кооперации в судостроении - РИА Новости, 08.07.2025

Мишустин рассказал о развитии кооперации в судостроении

Россия активно развивает кооперацию в сфере производства критически важного судового оборудования, в производственных процессах задействованы уже более 30... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:52:00+03:00

2025-07-08T14:52:00+03:00

2025-07-08T14:52:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Россия активно развивает кооперацию в сфере производства критически важного судового оборудования, в производственных процессах задействованы уже более 30 предприятий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин во вторник выступил на стратегической сессии "Иннопром-2025" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". В частности, российский премьер назвал создание торгового флота и освоение выпуска танкеров-газовозов основными приоритетами в российском судостроении. "Активно развиваем кооперацию внутри страны. На данный момент уже свыше тридцати отечественных предприятий задействованы в изготовлении около сотни видов критически важного судового оборудования", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20250708/flot-2027915747.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин