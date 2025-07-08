Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд не стал смягчать приговор бармену, обвиняемому в диверсиях - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/sud-2027977810.html
Верховный суд не стал смягчать приговор бармену, обвиняемому в диверсиях
Верховный суд не стал смягчать приговор бармену, обвиняемому в диверсиях - РИА Новости, 08.07.2025
Верховный суд не стал смягчать приговор бармену, обвиняемому в диверсиях
Верховный суд РФ признал законным приговор бармену Владимиру Малине, который по заданию украинских спецслужб совершил на территории столичного региона ряд... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:07:00+03:00
2025-07-08T17:07:00+03:00
происшествия
россия
лобня
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор бармену Владимиру Малине, который по заданию украинских спецслужб совершил на территории столичного региона ряд преступлений террористической направленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд оставил приговор без изменений", - сказали в суде. Таким образом, кассационная жалоба его защиты была отклонена. Бармена Малину задержали летом 2023 года за поджог релейного шкафа. Сначала ему вменили диверсию, но в ходе расследования выяснилось, что это было не первое его преступление. В итоге ему добавили совершение двух диверсий, подготовку еще к нескольким, обучение террористической и диверсионной деятельности, участие в террористической организации и госизмену. 2-й Западный окружной военный суд приговорил его к 25 годам и взыскал в пользу РЖД 9 тысяч рублей. Как позднее добавили в релизе УФСБ России, Малина в марте 2023 года инициативно вышел на контакт с курируемым СБУ представителем запрещенной в РФ террористической организации и по его заданию поджёг два релейных шкафа в районе станции "Бекасово-1" Киевского направления Московской железной дороги. Кроме того, он предпринял неудачную попытку совершения диверсии на объекте связи в подмосковной Лобне. В дальнейшем по заданию своего куратора Малина намеревался поджечь здание ОМВД России по московскому району Марфино. На объект он прибыл в назначенный день, однако испугался задержания и ушел.
https://ria.ru/20250702/kuzbass-2026676266.html
https://ria.ru/20250704/novosibirsk-2027118197.html
россия
лобня
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, лобня, служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Лобня, Служба безопасности Украины
Верховный суд не стал смягчать приговор бармену, обвиняемому в диверсиях

Верховный суд признал законным приговор бармену Малине за диверсии в Москве

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор бармену Владимиру Малине, который по заданию украинских спецслужб совершил на территории столичного региона ряд преступлений террористической направленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд оставил приговор без изменений", - сказали в суде.
Житель Белово Кемеровской области Андрей Смирнов, в интересах Украины совершавший атаки на критическую инфраструктуру России, в зале суда - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Кузбассе впервые огласили приговор за госизмену
2 июля, 10:46
Таким образом, кассационная жалоба его защиты была отклонена.
Бармена Малину задержали летом 2023 года за поджог релейного шкафа. Сначала ему вменили диверсию, но в ходе расследования выяснилось, что это было не первое его преступление. В итоге ему добавили совершение двух диверсий, подготовку еще к нескольким, обучение террористической и диверсионной деятельности, участие в террористической организации и госизмену. 2-й Западный окружной военный суд приговорил его к 25 годам и взыскал в пользу РЖД 9 тысяч рублей.
Как позднее добавили в релизе УФСБ России, Малина в марте 2023 года инициативно вышел на контакт с курируемым СБУ представителем запрещенной в РФ террористической организации и по его заданию поджёг два релейных шкафа в районе станции "Бекасово-1" Киевского направления Московской железной дороги.
Кроме того, он предпринял неудачную попытку совершения диверсии на объекте связи в подмосковной Лобне. В дальнейшем по заданию своего куратора Малина намеревался поджечь здание ОМВД России по московскому району Марфино. На объект он прибыл в назначенный день, однако испугался задержания и ушел.
Суд - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Новосибирске арестовали двух мужчин, обвиняемых в диверсии на ж/д
4 июля, 10:48
 
ПроисшествияРоссияЛобняСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала