https://ria.ru/20250708/sud-2027977810.html

Верховный суд не стал смягчать приговор бармену, обвиняемому в диверсиях

Верховный суд не стал смягчать приговор бармену, обвиняемому в диверсиях - РИА Новости, 08.07.2025

Верховный суд не стал смягчать приговор бармену, обвиняемому в диверсиях

Верховный суд РФ признал законным приговор бармену Владимиру Малине, который по заданию украинских спецслужб совершил на территории столичного региона ряд... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:07:00+03:00

2025-07-08T17:07:00+03:00

2025-07-08T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор бармену Владимиру Малине, который по заданию украинских спецслужб совершил на территории столичного региона ряд преступлений террористической направленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд оставил приговор без изменений", - сказали в суде. Таким образом, кассационная жалоба его защиты была отклонена. Бармена Малину задержали летом 2023 года за поджог релейного шкафа. Сначала ему вменили диверсию, но в ходе расследования выяснилось, что это было не первое его преступление. В итоге ему добавили совершение двух диверсий, подготовку еще к нескольким, обучение террористической и диверсионной деятельности, участие в террористической организации и госизмену. 2-й Западный окружной военный суд приговорил его к 25 годам и взыскал в пользу РЖД 9 тысяч рублей. Как позднее добавили в релизе УФСБ России, Малина в марте 2023 года инициативно вышел на контакт с курируемым СБУ представителем запрещенной в РФ террористической организации и по его заданию поджёг два релейных шкафа в районе станции "Бекасово-1" Киевского направления Московской железной дороги. Кроме того, он предпринял неудачную попытку совершения диверсии на объекте связи в подмосковной Лобне. В дальнейшем по заданию своего куратора Малина намеревался поджечь здание ОМВД России по московскому району Марфино. На объект он прибыл в назначенный день, однако испугался задержания и ушел.

https://ria.ru/20250702/kuzbass-2026676266.html

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происшествия, россия, лобня, служба безопасности украины