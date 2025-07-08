Рейтинг@Mail.ru
Суд в Пензе отклонил ходатайство следствия о повторном аресте бизнесмена - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/sud-2027968539.html
Суд в Пензе отклонил ходатайство следствия о повторном аресте бизнесмена
Суд в Пензе отклонил ходатайство следствия о повторном аресте бизнесмена - РИА Новости, 08.07.2025
Суд в Пензе отклонил ходатайство следствия о повторном аресте бизнесмена
Первомайский районный суд Пензы отклонил ходатайство следствия о повторном заключении под стражу бизнесмена Олега Фомина, который был освобожден из СИЗО по делу РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:54:00+03:00
2025-07-08T16:54:00+03:00
происшествия
пенза
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пензенская городская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Первомайский районный суд Пензы отклонил ходатайство следствия о повторном заключении под стражу бизнесмена Олега Фомина, который был освобожден из СИЗО по делу о мошенничестве на 16 миллионов рублей, но тут же задержан по новому делу об афере на 161 миллион рублей, сообщил суд. Ранее Пензенский областной суд сообщил, что Фомин был задержан 19 июня по делу о мошенничестве с причинением ущерба Пензе на сумму не менее 16 миллионов рублей. Бизнесмену было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере". Первомайский районный суд Пензы 24 июня заключил Фомина под стражу до 19 августа, однако 4 июля областной суд решил перевести обвиняемого под домашний арест, поскольку тот возместил муниципалитету ущерб. В силовых структурах сообщили РИА Новости, что на выходе из СИЗО Фомин был вновь задержан по новому делу о мошенничестве – теперь уже на сумму свыше 161 миллиона рублей. "Первомайским районным судом Пензы рассмотрено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фомина О.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ... Суд с учетом представленных органом предварительного расследования материалов, мнения участников процесса, а также данных, характеризующих личность обвиняемого, отказал в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении Фомина О.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В суде отметили, что на основании постановления областного суда Фомин останется под домашним арестом с содержанием по месту своего жительства до 19 августа. По информации на сайте областного правительства, в день задержания 19 июня глава группы компаний "Дилижанс" Олег Фомин принимал участие во встрече представителей транспортной отрасли региона с делегацией из Китая в губернаторском доме в Пензе. Фомин наряду с министром строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Александром Гришаевым представлял на мероприятии Пензенскую область. Фомин являлся депутатом IV и V созывов Пензенской городской думы. В октябре 2022 года СК РФ сообщил, что в 2009 году возглавлявший совет директоров Саратовского авиационного завода, некогда одного из флагманов промышленности региона, Фомин вместе с гендиректором предприятия обвиняются в злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве завода с выводом активов почти на 896 миллионов рублей. Однако позднее об этом деле, расследованием которого занималось Главное следственное управление СК РФ, не сообщалось.
https://ria.ru/20250708/dengi-2027846508.html
https://ria.ru/20250624/sud-2024996842.html
пенза
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пенза, россия, следственный комитет россии (ск рф), пензенская городская дума
Происшествия, Пенза, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Пензенская городская дума
Суд в Пензе отклонил ходатайство следствия о повторном аресте бизнесмена

Пензенский суд отклонил ходатайство о повторном аресте бизнесмена Фомина

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Первомайский районный суд Пензы отклонил ходатайство следствия о повторном заключении под стражу бизнесмена Олега Фомина, который был освобожден из СИЗО по делу о мошенничестве на 16 миллионов рублей, но тут же задержан по новому делу об афере на 161 миллион рублей, сообщил суд.
Ранее Пензенский областной суд сообщил, что Фомин был задержан 19 июня по делу о мошенничестве с причинением ущерба Пензе на сумму не менее 16 миллионов рублей. Бизнесмену было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере". Первомайский районный суд Пензы 24 июня заключил Фомина под стражу до 19 августа, однако 4 июля областной суд решил перевести обвиняемого под домашний арест, поскольку тот возместил муниципалитету ущерб. В силовых структурах сообщили РИА Новости, что на выходе из СИЗО Фомин был вновь задержан по новому делу о мошенничестве – теперь уже на сумму свыше 161 миллиона рублей.
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Прокуратура рассказала, куда ушли деньги, направленные для парка "Патриот"
Вчера, 11:03
"Первомайским районным судом Пензы рассмотрено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фомина О.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ... Суд с учетом представленных органом предварительного расследования материалов, мнения участников процесса, а также данных, характеризующих личность обвиняемого, отказал в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении Фомина О.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В суде отметили, что на основании постановления областного суда Фомин останется под домашним арестом с содержанием по месту своего жительства до 19 августа.
По информации на сайте областного правительства, в день задержания 19 июня глава группы компаний "Дилижанс" Олег Фомин принимал участие во встрече представителей транспортной отрасли региона с делегацией из Китая в губернаторском доме в Пензе. Фомин наряду с министром строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Александром Гришаевым представлял на мероприятии Пензенскую область.
Фомин являлся депутатом IV и V созывов Пензенской городской думы. В октябре 2022 года СК РФ сообщил, что в 2009 году возглавлявший совет директоров Саратовского авиационного завода, некогда одного из флагманов промышленности региона, Фомин вместе с гендиректором предприятия обвиняются в злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве завода с выводом активов почти на 896 миллионов рублей. Однако позднее об этом деле, расследованием которого занималось Главное следственное управление СК РФ, не сообщалось.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Суд отказал в ходатайстве об освобождении экс-депутата Приморья
24 июня, 06:11
 
ПроисшествияПензаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Пензенская городская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала