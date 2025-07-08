https://ria.ru/20250708/sud-2027968539.html

Суд в Пензе отклонил ходатайство следствия о повторном аресте бизнесмена

Суд в Пензе отклонил ходатайство следствия о повторном аресте бизнесмена - РИА Новости, 08.07.2025

Суд в Пензе отклонил ходатайство следствия о повторном аресте бизнесмена

Первомайский районный суд Пензы отклонил ходатайство следствия о повторном заключении под стражу бизнесмена Олега Фомина, который был освобожден из СИЗО по делу РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T16:54:00+03:00

2025-07-08T16:54:00+03:00

2025-07-08T16:54:00+03:00

происшествия

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САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Первомайский районный суд Пензы отклонил ходатайство следствия о повторном заключении под стражу бизнесмена Олега Фомина, который был освобожден из СИЗО по делу о мошенничестве на 16 миллионов рублей, но тут же задержан по новому делу об афере на 161 миллион рублей, сообщил суд. Ранее Пензенский областной суд сообщил, что Фомин был задержан 19 июня по делу о мошенничестве с причинением ущерба Пензе на сумму не менее 16 миллионов рублей. Бизнесмену было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере". Первомайский районный суд Пензы 24 июня заключил Фомина под стражу до 19 августа, однако 4 июля областной суд решил перевести обвиняемого под домашний арест, поскольку тот возместил муниципалитету ущерб. В силовых структурах сообщили РИА Новости, что на выходе из СИЗО Фомин был вновь задержан по новому делу о мошенничестве – теперь уже на сумму свыше 161 миллиона рублей. "Первомайским районным судом Пензы рассмотрено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фомина О.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ... Суд с учетом представленных органом предварительного расследования материалов, мнения участников процесса, а также данных, характеризующих личность обвиняемого, отказал в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении Фомина О.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В суде отметили, что на основании постановления областного суда Фомин останется под домашним арестом с содержанием по месту своего жительства до 19 августа. По информации на сайте областного правительства, в день задержания 19 июня глава группы компаний "Дилижанс" Олег Фомин принимал участие во встрече представителей транспортной отрасли региона с делегацией из Китая в губернаторском доме в Пензе. Фомин наряду с министром строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Александром Гришаевым представлял на мероприятии Пензенскую область. Фомин являлся депутатом IV и V созывов Пензенской городской думы. В октябре 2022 года СК РФ сообщил, что в 2009 году возглавлявший совет директоров Саратовского авиационного завода, некогда одного из флагманов промышленности региона, Фомин вместе с гендиректором предприятия обвиняются в злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве завода с выводом активов почти на 896 миллионов рублей. Однако позднее об этом деле, расследованием которого занималось Главное следственное управление СК РФ, не сообщалось.

https://ria.ru/20250708/dengi-2027846508.html

https://ria.ru/20250624/sud-2024996842.html

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происшествия, пенза, россия, следственный комитет россии (ск рф), пензенская городская дума