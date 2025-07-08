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Суд Челябинска рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии ЮГК 10 июля - РИА Новости, 08.07.2025
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16:15 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/sud-2027951605.html
Суд Челябинска рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии ЮГК 10 июля
Суд Челябинска рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии ЮГК 10 июля - РИА Новости, 08.07.2025
Суд Челябинска рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии ЮГК 10 июля
Советский районный суд Челябинска на предварительном заседании назначил на 10 июля рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:15:00+03:00
2025-07-08T16:15:00+03:00
происшествия
челябинск
россия
генеральная прокуратура рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Советский районный суд Челябинска на предварительном заседании назначил на 10 июля рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", сообщил представитель ответчика. "Четверг, 10 утра", - сказал он журналистам, уточнив, что речь идёт об основном заседании.
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происшествия, челябинск, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Челябинск, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Суд Челябинска рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии ЮГК 10 июля

Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства ЮГК 10 июля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Советский районный суд Челябинска на предварительном заседании назначил на 10 июля рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", сообщил представитель ответчика.
"Четверг, 10 утра", - сказал он журналистам, уточнив, что речь идёт об основном заседании.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Представитель ЮГК опроверг задержание президента компании
5 июля, 23:52
 
ПроисшествияЧелябинскРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
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