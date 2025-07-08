https://ria.ru/20250708/sud-2027951605.html

Суд Челябинска рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии ЮГК 10 июля

Суд Челябинска рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии ЮГК 10 июля - РИА Новости, 08.07.2025

Суд Челябинска рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии ЮГК 10 июля

Советский районный суд Челябинска на предварительном заседании назначил на 10 июля рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T16:15:00+03:00

2025-07-08T16:15:00+03:00

2025-07-08T16:15:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Советский районный суд Челябинска на предварительном заседании назначил на 10 июля рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", сообщил представитель ответчика. "Четверг, 10 утра", - сказал он журналистам, уточнив, что речь идёт об основном заседании.

https://ria.ru/20250705/zaderzhanie-2027428504.html

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происшествия, челябинск, россия, генеральная прокуратура рф