https://ria.ru/20250708/sud-2027951605.html
Суд Челябинска рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии ЮГК 10 июля
Суд Челябинска рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии ЮГК 10 июля - РИА Новости, 08.07.2025
Суд Челябинска рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии ЮГК 10 июля
Советский районный суд Челябинска на предварительном заседании назначил на 10 июля рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:15:00+03:00
2025-07-08T16:15:00+03:00
2025-07-08T16:15:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Советский районный суд Челябинска на предварительном заседании назначил на 10 июля рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", сообщил представитель ответчика. "Четверг, 10 утра", - сказал он журналистам, уточнив, что речь идёт об основном заседании.
https://ria.ru/20250705/zaderzhanie-2027428504.html
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происшествия, челябинск, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Челябинск, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Суд Челябинска рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии ЮГК 10 июля
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства ЮГК 10 июля