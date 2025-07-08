https://ria.ru/20250708/sud-2027902411.html

Суд в закрытом режиме рассмотрит дело об отравлении пирожком со ртутью

Суд в закрытом режиме рассмотрит дело об отравлении пирожком со ртутью - РИА Новости, 08.07.2025

Суд в закрытом режиме рассмотрит дело об отравлении пирожком со ртутью

Зюзинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит дело Дмитрия Балакина, обвиняемого в попытке отравить знакомого пирожком со ртутью, передает корреспондент РИА РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:25:00+03:00

2025-07-08T14:25:00+03:00

2025-07-08T14:25:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит дело Дмитрия Балакина, обвиняемого в попытке отравить знакомого пирожком со ртутью, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продолжить рассмотрение дела в закрытом режиме", - огласила решение судья. О закрытии процесса просил потерпевший, так как в заседании будут оглашены данные о его личной жизни. Прокурор, адвокат и подсудимый его позицию поддержали. По данным следствия, в начале января фигурант из-за ревности решил отравить знакомого ртутью. Для этого он купил десяток градусников и добавил содержимое в шприц. В феврале обвиняемый, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в пищу знакомого. После этого потерпевший почувствовал себя плохо и был госпитализирован. В прокуратуре подчеркнули, что фигурант дела, симулировавший отравление, также был доставлен в медучреждение, где умышленно скрыл от врачей данные о своем удовлетворительном состоянии, стремясь избежать подозрений в свой адрес. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). В СК РФ заявляли, что в ходе расследования обвиняемый выдвигал противоречивые версии, пытаясь представить происшествие как несчастный случай и ввести следствие в заблуждение. По сообщению ведомства, проверки продукции не выявили нарушений норм. Следователи уточняли, что мужчина в итоге признал вину, а в ходе допроса и проверки показаний на месте подробно все рассказал. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.

https://ria.ru/20250326/otravlenie-2007344801.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)