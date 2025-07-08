Суд в закрытом режиме рассмотрит дело об отравлении пирожком со ртутью
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрит дело об отравлении пирожком со ртутью
© Фото : ГУФССП России по г.МосквеСудебные приставы в Москве опечатали пекарню "Мельница", попавшую в скандал с отравлением ртутью
Судебные приставы в Москве опечатали пекарню "Мельница", попавшую в скандал с отравлением ртутью. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит дело Дмитрия Балакина, обвиняемого в попытке отравить знакомого пирожком со ртутью, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продолжить рассмотрение дела в закрытом режиме", - огласила решение судья.
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О закрытии процесса просил потерпевший, так как в заседании будут оглашены данные о его личной жизни.
Прокурор, адвокат и подсудимый его позицию поддержали.
По данным следствия, в начале января фигурант из-за ревности решил отравить знакомого ртутью. Для этого он купил десяток градусников и добавил содержимое в шприц. В феврале обвиняемый, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в пищу знакомого. После этого потерпевший почувствовал себя плохо и был госпитализирован. В прокуратуре подчеркнули, что фигурант дела, симулировавший отравление, также был доставлен в медучреждение, где умышленно скрыл от врачей данные о своем удовлетворительном состоянии, стремясь избежать подозрений в свой адрес.
Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).
В СК РФ заявляли, что в ходе расследования обвиняемый выдвигал противоречивые версии, пытаясь представить происшествие как несчастный случай и ввести следствие в заблуждение. По сообщению ведомства, проверки продукции не выявили нарушений норм.
Следователи уточняли, что мужчина в итоге признал вину, а в ходе допроса и проверки показаний на месте подробно все рассказал. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.