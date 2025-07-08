https://ria.ru/20250708/sud-2027878476.html

Суд закрыл от СМИ заседание по рассмотрению иска об изъятии ЮКГ

Суд закрыл от СМИ заседание по рассмотрению иска об изъятии ЮКГ - РИА Новости, 08.07.2025

Суд закрыл от СМИ заседание по рассмотрению иска об изъятии ЮКГ

Советский районный суд Челябинска закрыл от СМИ заседания, где рассматривается иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:16:00+03:00

2025-07-08T13:16:00+03:00

2025-07-08T14:54:00+03:00

челябинск

генеральная прокуратура рф

россия

происшествия

уральский

югк

газпромбанк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Советский районный суд Челябинска закрыл от СМИ заседания, где рассматривается иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Представители ответчиков выступили в суде с ходатайствами о закрытии от СМИ заседаний в связи с тем, что дело получило общественный резонанс, который влияет на торги на московской бирже, а также на заседаниях будут обсуждаться сведения, представляющего коммерческую тайну."Суд вынес определение… ходатайства удовлетворить", - сказал судья.Разбирательства по делу будут проходить в закрытом режиме, уточнил судья.В суде присутствуют представители Генпрокуратуры РФ, четыре представителя ответчиков, в том числе Константина Струкова.Райсуд Челябинска ранее сообщал, что 2 июля поступил иск ГП РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний. Предварительное заседание проходит 8 июля.По данным райсуда, по иску – восемь ответчиков, среди них Константин Струков, Александра Струкова, Екатерина Абрамова, Андрей Верзилин, Сергей Евтеев, Наталия Зарубина, Евгения Кузнецова, Наталья Субботина, а также пять третьих лиц – ООО "Управляющая компания ЮГК", ПАО "Южуралзолото группа компаний", ООО "Бизнес-актив", ООО "Хоум" и ООО "Уралвент".Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству в том числе 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.В рамках иска Советский райсуд по ходатайству Генпрокуратуры принял обеспечительные меры. Их суть не уточнялась.ЮГК – четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар – Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.

https://ria.ru/20250707/peskov--2027640452.html

https://ria.ru/20250705/zaderzhanie-2027428504.html

челябинск

россия

уральский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

челябинск, генеральная прокуратура рф, россия, происшествия, уральский, югк, газпромбанк