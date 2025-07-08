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Суд закрыл от СМИ заседание по рассмотрению иска об изъятии ЮКГ - РИА Новости, 08.07.2025
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13:16 08.07.2025 (обновлено: 14:54 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/sud-2027878476.html
Суд закрыл от СМИ заседание по рассмотрению иска об изъятии ЮКГ
Суд закрыл от СМИ заседание по рассмотрению иска об изъятии ЮКГ - РИА Новости, 08.07.2025
Суд закрыл от СМИ заседание по рассмотрению иска об изъятии ЮКГ
Советский районный суд Челябинска закрыл от СМИ заседания, где рассматривается иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:16:00+03:00
2025-07-08T14:54:00+03:00
челябинск
генеральная прокуратура рф
россия
происшествия
уральский
югк
газпромбанк
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Советский районный суд Челябинска закрыл от СМИ заседания, где рассматривается иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Представители ответчиков выступили в суде с ходатайствами о закрытии от СМИ заседаний в связи с тем, что дело получило общественный резонанс, который влияет на торги на московской бирже, а также на заседаниях будут обсуждаться сведения, представляющего коммерческую тайну."Суд вынес определение… ходатайства удовлетворить", - сказал судья.Разбирательства по делу будут проходить в закрытом режиме, уточнил судья.В суде присутствуют представители Генпрокуратуры РФ, четыре представителя ответчиков, в том числе Константина Струкова.Райсуд Челябинска ранее сообщал, что 2 июля поступил иск ГП РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний. Предварительное заседание проходит 8 июля.По данным райсуда, по иску – восемь ответчиков, среди них Константин Струков, Александра Струкова, Екатерина Абрамова, Андрей Верзилин, Сергей Евтеев, Наталия Зарубина, Евгения Кузнецова, Наталья Субботина, а также пять третьих лиц – ООО "Управляющая компания ЮГК", ПАО "Южуралзолото группа компаний", ООО "Бизнес-актив", ООО "Хоум" и ООО "Уралвент".Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству в том числе 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.В рамках иска Советский райсуд по ходатайству Генпрокуратуры принял обеспечительные меры. Их суть не уточнялась.ЮГК – четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар – Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
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челябинск, генеральная прокуратура рф, россия, происшествия, уральский, югк, газпромбанк
Челябинск, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Происшествия, Уральский, ЮГК, Газпромбанк
Суд закрыл от СМИ заседание по рассмотрению иска об изъятии ЮКГ

Суд закрыл от СМИ заседание по рассмотрению иска ГП об изъятии ЮКГ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Советский районный суд Челябинска закрыл от СМИ заседания, где рассматривается иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Представители ответчиков выступили в суде с ходатайствами о закрытии от СМИ заседаний в связи с тем, что дело получило общественный резонанс, который влияет на торги на московской бирже, а также на заседаниях будут обсуждаться сведения, представляющего коммерческую тайну.
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7 июля, 12:47
"Суд вынес определение… ходатайства удовлетворить", - сказал судья.
Разбирательства по делу будут проходить в закрытом режиме, уточнил судья.
В суде присутствуют представители Генпрокуратуры РФ, четыре представителя ответчиков, в том числе Константина Струкова.
Райсуд Челябинска ранее сообщал, что 2 июля поступил иск ГП РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний. Предварительное заседание проходит 8 июля.
По данным райсуда, по иску – восемь ответчиков, среди них Константин Струков, Александра Струкова, Екатерина Абрамова, Андрей Верзилин, Сергей Евтеев, Наталия Зарубина, Евгения Кузнецова, Наталья Субботина, а также пять третьих лиц – ООО "Управляющая компания ЮГК", ПАО "Южуралзолото группа компаний", ООО "Бизнес-актив", ООО "Хоум" и ООО "Уралвент".
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству в том числе 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.
В рамках иска Советский райсуд по ходатайству Генпрокуратуры принял обеспечительные меры. Их суть не уточнялась.
ЮГК – четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – УральскомЧелябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар – Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
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ЧелябинскГенеральная прокуратура РФРоссияПроисшествияУральскийЮГКГазпромбанк
 
 
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