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Суд в Челябинске начал рассмотрение иска об изъятии ЮГК
Суд в Челябинске начал рассмотрение иска об изъятии ЮГК - РИА Новости, 08.07.2025
Суд в Челябинске начал рассмотрение иска об изъятии ЮГК
Советский районный суд Челябинска начал рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", которая принадлежит РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:59:00+03:00
2025-07-08T12:59:00+03:00
2025-07-08T12:59:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Советский районный суд Челябинска начал рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", которая принадлежит Константину Струкову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Предварительное судебное заседание началось в 14.00 (12.00 мск), в заседании присутствуют ответчик по делу и третьи лица. Константин Струков на заседание не явился. Райсуд Челябинска ранее сообщал, что 2 июля поступил иск ГП РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний.
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происшествия, челябинск, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Челябинск, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Суд в Челябинске начал рассмотрение иска об изъятии ЮГК
Суд начал рассмотрение иска ГП об обращении ЮГК в доход государства