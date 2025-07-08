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Суд арестовал имущество экс-главы таможенного поста Владивостока - РИА Новости, 08.07.2025
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11:38 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/sud-2027854873.html
Суд арестовал имущество экс-главы таможенного поста Владивостока
Суд арестовал имущество экс-главы таможенного поста Владивостока - РИА Новости, 08.07.2025
Суд арестовал имущество экс-главы таможенного поста Владивостока
Суд по иску транспортной прокуратуры наложил арест на имущество стоимостью 40 миллиона рублей, незаконно приобретенное экс-главой таможенного поста Морской порт РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:38:00+03:00
2025-07-08T11:38:00+03:00
происшествия
владивосток
москва
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Суд по иску транспортной прокуратуры наложил арест на имущество стоимостью 40 миллиона рублей, незаконно приобретенное экс-главой таможенного поста Морской порт Владивосток, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Ранее в Советский районный суд Владивостока поступил иск к бывшему начальнику таможенного поста Морской порт Владивосток Владивостокской таможни. Требования заявлены в отношении квартиры в Москве, автомобиля Lexus и более 11 миллионов рублей денежных средств. Как уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья, ответчик - Денис Евтушенко. "Выявлен имущественный комплекс стоимостью более 40 миллионов рублей, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы… По заявлению прокурора на имущество бывшего государственного служащего и его близких родственников, являющихся номинальными собственниками активов, приобретенных незаконным путем, судом наложен арест", - говорится в сообщении. Сообщается, что для уклонения от предусмотренной законом ответственности государственный служащий регистрировал дорогостоящие активы, в том числе квартиру в Москве и автомобиль Lexus, на своих близких родственников, которые не имели легальных доходов для их приобретения. По результатам надзорных мероприятий Дальневосточный транспортный прокурор подал в суд исковое заявление о конфискации имущества стоимостью 29 миллионов рублей и денежных средств свыше 11 миллионов рублей, законность происхождения которых не была подтверждена.
https://ria.ru/20250708/sk-2027826044.html
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происшествия, владивосток, москва, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Москва, Дальневосточная транспортная прокуратура
Суд арестовал имущество экс-главы таможенного поста Владивостока

Во Владивостоке суд арестовал имущество экс-главы таможенного поста Морской порт

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Суд по иску транспортной прокуратуры наложил арест на имущество стоимостью 40 миллиона рублей, незаконно приобретенное экс-главой таможенного поста Морской порт Владивосток, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Ранее в Советский районный суд Владивостока поступил иск к бывшему начальнику таможенного поста Морской порт Владивосток Владивостокской таможни. Требования заявлены в отношении квартиры в Москве, автомобиля Lexus и более 11 миллионов рублей денежных средств. Как уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья, ответчик - Денис Евтушенко.
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"Выявлен имущественный комплекс стоимостью более 40 миллионов рублей, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы… По заявлению прокурора на имущество бывшего государственного служащего и его близких родственников, являющихся номинальными собственниками активов, приобретенных незаконным путем, судом наложен арест", - говорится в сообщении.
Сообщается, что для уклонения от предусмотренной законом ответственности государственный служащий регистрировал дорогостоящие активы, в том числе квартиру в Москве и автомобиль Lexus, на своих близких родственников, которые не имели легальных доходов для их приобретения.
По результатам надзорных мероприятий Дальневосточный транспортный прокурор подал в суд исковое заявление о конфискации имущества стоимостью 29 миллионов рублей и денежных средств свыше 11 миллионов рублей, законность происхождения которых не была подтверждена.
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ПроисшествияВладивостокМоскваДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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