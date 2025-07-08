https://ria.ru/20250708/sud-2027847826.html

Суд закрыл процесс по делу экс-военного о продаже ВСУ секретной информации

Суд закрыл процесс по делу экс-военного о продаже ВСУ секретной информации - РИА Новости, 08.07.2025

Суд закрыл процесс по делу экс-военного о продаже ВСУ секретной информации

Второй западный окружной военный суд закрыл процесс по уголовному делу бывшего военнослужащего российской армии о продаже ВСУ секретной информации за 80... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:07:00+03:00

2025-07-08T11:07:00+03:00

2025-07-08T18:31:00+03:00

происшествия

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд закрыл процесс по уголовному делу бывшего военнослужащего российской армии о продаже ВСУ секретной информации за 80 долларов, вину он не признал, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Прокурор зачитал обвинительное заключение, Ажаев вину не признал, судья закрыл процесс до прений сторон", - сказала собеседница агентства.В понедельник суд приступил к рассмотрению дела по существу.Согласно данным суда, он, в частности, обвиняется в дезертирстве и госизмене.Ему предъявлено обвинение в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирстве в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализации средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытке вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмене в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ).Санкции статьи предусматривают максимальный срок наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20250320/zapas-2006099031.html

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происшествия, россия, вооруженные силы украины