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Верховный суд разрешил при присяжных использовать уголовный жаргон - РИА Новости, 08.07.2025
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10:27 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/sud-2027839474.html
Верховный суд разрешил при присяжных использовать уголовный жаргон
Верховный суд разрешил при присяжных использовать уголовный жаргон - РИА Новости, 08.07.2025
Верховный суд разрешил при присяжных использовать уголовный жаргон
Верховный суд РФ разрешил использовать при присяжных термины из уголовного жаргона и исследовать данные с сайта про "воров в законе", сказано в определении... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:27:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил использовать при присяжных термины из уголовного жаргона и исследовать данные с сайта про "воров в законе", сказано в определении судебной коллегии по уголовным делам. Суд рассмотрел жалобу осужденного на Алтае за занятие высшего положения в преступной иерархии. Его адвокат настаивал, что при присяжных в ходе разбирательства использовались слова "положенец", "смотрящий", "криминальная среда", "криминальный статус", "криминальная субкультура", "общак", которые представляют особую сложность даже для юристов. ВС РФ не счел это основанием для отмены приговора. Как отмечается в определении, осужденный сам рассказал о критериях и характеристиках лиц, относящихся к "воровской среде", довел до присяжных заседателей информацию о том, что ранее был неоднократно судим, большую часть своей жизни провел в местах лишения свободы. "Согласно предъявленному обвинению, подсудимый как в период отбывания наказания, так и после освобождения из мест лишения свободы занимал высшее положение в преступной иерархии. Будучи "смотрящим", он вел себя подобающим образом и совершал различные действия, связанные с криминальной средой", - отмечается в определении. Там сказано, что в таких условиях правомерно исследовались обстоятельства его связи с криминальной средой. "На разрешение присяжных заседателей не ставились вопросы, требующие от них юридической оценки. Вопросы были сформулированы применительно к предъявленному обвинению. Использование при этом терминологии, присущей криминальной среде, не может быть расценено как нарушение", - решил суд. Он также указал, что при сложившихся обстоятельствах исследование в присутствии присяжных заседателей сведений с интернет-ресурса о "ворах в законе" не является нарушением закона.
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россия, республика алтай, верховный суд рф, москва
Россия, Республика Алтай, Верховный суд РФ, Москва
Верховный суд разрешил при присяжных использовать уголовный жаргон

Верховный суд разрешил использовать при присяжных термины из уголовного жаргона

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил использовать при присяжных термины из уголовного жаргона и исследовать данные с сайта про "воров в законе", сказано в определении судебной коллегии по уголовным делам.
Суд рассмотрел жалобу осужденного на Алтае за занятие высшего положения в преступной иерархии. Его адвокат настаивал, что при присяжных в ходе разбирательства использовались слова "положенец", "смотрящий", "криминальная среда", "криминальный статус", "криминальная субкультура", "общак", которые представляют особую сложность даже для юристов.
ВС РФ не счел это основанием для отмены приговора. Как отмечается в определении, осужденный сам рассказал о критериях и характеристиках лиц, относящихся к "воровской среде", довел до присяжных заседателей информацию о том, что ранее был неоднократно судим, большую часть своей жизни провел в местах лишения свободы.
"Согласно предъявленному обвинению, подсудимый как в период отбывания наказания, так и после освобождения из мест лишения свободы занимал высшее положение в преступной иерархии. Будучи "смотрящим", он вел себя подобающим образом и совершал различные действия, связанные с криминальной средой", - отмечается в определении.
Там сказано, что в таких условиях правомерно исследовались обстоятельства его связи с криминальной средой.
"На разрешение присяжных заседателей не ставились вопросы, требующие от них юридической оценки. Вопросы были сформулированы применительно к предъявленному обвинению. Использование при этом терминологии, присущей криминальной среде, не может быть расценено как нарушение", - решил суд.
Он также указал, что при сложившихся обстоятельствах исследование в присутствии присяжных заседателей сведений с интернет-ресурса о "ворах в законе" не является нарушением закона.
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