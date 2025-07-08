https://ria.ru/20250708/sud-2027836579.html

Суд пересмотрит дело обвиняемого в взрыве газа в Астрахани

Суд пересмотрит дело обвиняемого в взрыве газа в Астрахани - РИА Новости, 08.07.2025

Суд пересмотрит дело обвиняемого в взрыве газа в Астрахани

Апелляционный суд пересмотрит дело жителя Астрахани, которого оправдали по делу о взрыве газа в многоэтажке, унесшем две жизни, сказано в официальных судебных... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:17:00+03:00

2025-07-08T10:17:00+03:00

2025-07-08T10:17:00+03:00

происшествия

астрахань

астраханский областной суд

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Апелляционный суд пересмотрит дело жителя Астрахани, которого оправдали по делу о взрыве газа в многоэтажке, унесшем две жизни, сказано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Апелляционный приговор Астраханского областного суда от 24 декабря 2024 года… отменить, материалы уголовного дела передать на новое судебное рассмотрение в тот же суд апелляционной инстанции в ином составе суда", - сказано в документах. Советский районный суд Астрахани в сентябре 2024 года приговорил фигуранта к 2,5 годам колонии-поселения, признав его виновным по статьям о причинении смерти по неосторожности двум лицам и уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере. Также были удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении материального и морального вреда. Позже апелляционный суд признал его невиновным, оправдав за отсутствием в его действиях состава преступления. Однако затем кассационная инстанция постановила пересмотреть решение. Согласно документам, выводы суда апелляционной инстанции противоречили фактическим обстоятельствам дела, установленным по итогам судебного разбирательства и изложенным в приговоре суда первой инстанции. Мужчина свою вину не признал. Он заявлял, что в феврале 2023 года ушёл в море, отключив в квартире все электрические приборы, закрыл газовые краны. По версии следствия, он пользовался газовым оборудованием, не заключив договор о его техническом обслуживании.

https://ria.ru/20250707/kursk-2027725366.html

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происшествия, астрахань, астраханский областной суд