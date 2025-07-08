https://ria.ru/20250708/sud-2027809481.html

Суд запретил эксплуатацию ТЦ во Владивостоке, где пострадали люди

Суд запретил эксплуатацию ТЦ во Владивостоке, где пострадали люди - РИА Новости, 08.07.2025

Суд запретил эксплуатацию ТЦ во Владивостоке, где пострадали люди

Ленинский районный суд Владивостока по иску прокуратуры запретил эксплуатацию торгового центра "Реми", где в конце июня прошла эвакуация и отравились девять... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T04:40:00+03:00

2025-07-08T04:40:00+03:00

2025-07-08T04:40:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока по иску прокуратуры запретил эксплуатацию торгового центра "Реми", где в конце июня прошла эвакуация и отравились девять работников. ТЦ "Реми" на улице Борисенко был эвакуирован 29 июня. В ГУМЧС по Приморскому краю РИА Новости уточняли, что поступила информация о запахе газа. В минздраве Приморья агентству рассказали, что один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, восемь человек отправлены на амбулаторное лечение. В правительстве Приморья заявили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, проверка продолжилась. Как уточняла полиция, проверяются данные, что в ТЦ распылен газ неизвестного происхождения. Следователи после отравления сотрудников ТЦ возбудили дело об оказании небезопасных услуг, сообщали РИА Новости в региональном СУСК. Позже источник сообщал РИА Новости, что версия с газом исключена, причиной инцидента могли стать токсичные предметы. Магазин на следующий день после эвакуации возобновил работу в штатном режиме. Прокуратура сообщала, что нашла в "Реми" множество нарушений требований пожарной безопасности и санитарных норм. "В Ленинский районный суд Владивостока поступил иск о запрете эксплуатации торговой точки "Реми"… Исковое заявление принято к производству, судом приняты меры в виде запрета ООО "Ладыгинское" эксплуатации объекта - торговой точки "Реми" - расположенного по улице Борисенко во Владивостоке до фактического устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности и требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, за исключением деятельности по устранению нарушений требований пожарной безопасности и требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья. Отмечается, что иск прокурора подан в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц к ООО "Ладыгинское" и ООО "Дальневосточный центр телекоммуникаций". Прокурор в обоснование исковых требований указал, что найдено порядка 12 нарушений пожарной безопасности и около 10 нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, что "создает неблагоприятные предпосылки для возникновения угрозы жизни и здоровья граждан".

https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026226252.html

https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026192376.html

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, приморский край