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Суд запретил эксплуатацию ТЦ во Владивостоке, где пострадали люди - РИА Новости, 08.07.2025
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04:40 08.07.2025
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Суд запретил эксплуатацию ТЦ во Владивостоке, где пострадали люди
Суд запретил эксплуатацию ТЦ во Владивостоке, где пострадали люди - РИА Новости, 08.07.2025
Суд запретил эксплуатацию ТЦ во Владивостоке, где пострадали люди
Ленинский районный суд Владивостока по иску прокуратуры запретил эксплуатацию торгового центра "Реми", где в конце июня прошла эвакуация и отравились девять... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T04:40:00+03:00
2025-07-08T04:40:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока по иску прокуратуры запретил эксплуатацию торгового центра "Реми", где в конце июня прошла эвакуация и отравились девять работников. ТЦ "Реми" на улице Борисенко был эвакуирован 29 июня. В ГУМЧС по Приморскому краю РИА Новости уточняли, что поступила информация о запахе газа. В минздраве Приморья агентству рассказали, что один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, восемь человек отправлены на амбулаторное лечение. В правительстве Приморья заявили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, проверка продолжилась. Как уточняла полиция, проверяются данные, что в ТЦ распылен газ неизвестного происхождения. Следователи после отравления сотрудников ТЦ возбудили дело об оказании небезопасных услуг, сообщали РИА Новости в региональном СУСК. Позже источник сообщал РИА Новости, что версия с газом исключена, причиной инцидента могли стать токсичные предметы. Магазин на следующий день после эвакуации возобновил работу в штатном режиме. Прокуратура сообщала, что нашла в "Реми" множество нарушений требований пожарной безопасности и санитарных норм. "В Ленинский районный суд Владивостока поступил иск о запрете эксплуатации торговой точки "Реми"… Исковое заявление принято к производству, судом приняты меры в виде запрета ООО "Ладыгинское" эксплуатации объекта - торговой точки "Реми" - расположенного по улице Борисенко во Владивостоке до фактического устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности и требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, за исключением деятельности по устранению нарушений требований пожарной безопасности и требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья. Отмечается, что иск прокурора подан в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц к ООО "Ладыгинское" и ООО "Дальневосточный центр телекоммуникаций". Прокурор в обоснование исковых требований указал, что найдено порядка 12 нарушений пожарной безопасности и около 10 нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, что "создает неблагоприятные предпосылки для возникновения угрозы жизни и здоровья граждан".
https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026226252.html
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Суд запретил эксплуатацию ТЦ во Владивостоке, где пострадали люди

Суд закрыл ТЦ "Реми" во Владивостоке, где отравились девять человек

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока по иску прокуратуры запретил эксплуатацию торгового центра "Реми", где в конце июня прошла эвакуация и отравились девять работников.
ТЦ "Реми" на улице Борисенко был эвакуирован 29 июня. В ГУМЧС по Приморскому краю РИА Новости уточняли, что поступила информация о запахе газа. В минздраве Приморья агентству рассказали, что один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, восемь человек отправлены на амбулаторное лечение. В правительстве Приморья заявили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, проверка продолжилась. Как уточняла полиция, проверяются данные, что в ТЦ распылен газ неизвестного происхождения. Следователи после отравления сотрудников ТЦ возбудили дело об оказании небезопасных услуг, сообщали РИА Новости в региональном СУСК.
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30 июня, 10:29
Позже источник сообщал РИА Новости, что версия с газом исключена, причиной инцидента могли стать токсичные предметы. Магазин на следующий день после эвакуации возобновил работу в штатном режиме. Прокуратура сообщала, что нашла в "Реми" множество нарушений требований пожарной безопасности и санитарных норм.
"В Ленинский районный суд Владивостока поступил иск о запрете эксплуатации торговой точки "Реми"… Исковое заявление принято к производству, судом приняты меры в виде запрета ООО "Ладыгинское" эксплуатации объекта - торговой точки "Реми" - расположенного по улице Борисенко во Владивостоке до фактического устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности и требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, за исключением деятельности по устранению нарушений требований пожарной безопасности и требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.
Отмечается, что иск прокурора подан в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц к ООО "Ладыгинское" и ООО "Дальневосточный центр телекоммуникаций".
Прокурор в обоснование исковых требований указал, что найдено порядка 12 нарушений пожарной безопасности и около 10 нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, что "создает неблагоприятные предпосылки для возникновения угрозы жизни и здоровья граждан".
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