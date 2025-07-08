https://ria.ru/20250708/sud-2027800998.html
Защита обжаловала 26-летний заочный приговор наемнице из Дании
Защита обжаловала 26-летний заочный приговор наемнице из Дании - РИА Новости, 08.07.2025
Защита обжаловала 26-летний заочный приговор наемнице из Дании
Защита обжаловала приговор наемнице из Дании Аннабель Йоргенсен, заочно осужденной в РФ на 26 лет лишения свободы за преступления в Курской области, сообщил РИА РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T01:42:00+03:00
2025-07-08T01:42:00+03:00
2025-07-08T01:42:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Защита обжаловала приговор наемнице из Дании Аннабель Йоргенсен, заочно осужденной в РФ на 26 лет лишения свободы за преступления в Курской области, сообщил РИА Новости ее адвокат Игорь Дюкин. "Приговор обжалован", - сказал защитник. Второй западный окружной военный суд в июне заочно приговорил Йоргенсен к 26 годам лишения свободы со штрафом в размере 1,7 миллиона рублей. Кроме того, суд взыскал с обвиняемой более 600 тысяч рублей в порядке конфискации и обращением их в доход государства. Согласно приговору, данная сумма равна той, что она получила в качестве вознаграждения за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество). Судебное следствие по делу проходило в закрытом от представителей СМИ и слушателей режиме, их допустили на прения сторон и оглашение приговора. Как стало известно в ходе заседания, Йоргенсен вменяются совершение террористического акта и наемничество (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ), незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации (часть 3 статьи 322 УК РФ), а также контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов (часть 3 статьи 226.1 УК РФ) и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (часть 4 статьи 222 УК РФ). Она объявлена в международный розыск и заочно арестована. Согласно обвинительному заключению, озвученному в суде, обвиняемая прибыла на Украину в мае 2024 года в пункт дислокации интернационального легиона на территории Украины. Йоргенсен вступила в ВСУ, заключив контракт с выплатой не менее одной тысячи долларов в месяц. Так, уточняется, что она заработала не менее семи тысяч долларов за период с мая по ноябрь 2024 года, участвуя в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории Украины и Курской области. По данным следствия, Йоргенсен принимает участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника. Вместе с другими наемниками в ноябре 2024 года она незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область. С целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, Йоргенсен совершает преступления против мирных жителей региона.
https://ria.ru/20250704/naemnik-2027119430.html
https://ria.ru/20250630/naemnik-2026361958.html
https://ria.ru/20250318/naemnik-2005818667.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Защита обжаловала 26-летний заочный приговор наемнице из Дании
Защита обжаловала приговор наемнице, совершавшей преступления в Курской области
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Защита обжаловала приговор наемнице из Дании Аннабель Йоргенсен, заочно осужденной в РФ на 26 лет лишения свободы за преступления в Курской области, сообщил РИА Новости ее адвокат Игорь Дюкин.
"Приговор обжалован", - сказал защитник.
Второй западный окружной военный суд в июне заочно приговорил Йоргенсен к 26 годам лишения свободы со штрафом в размере 1,7 миллиона рублей.
Кроме того, суд взыскал с обвиняемой более 600 тысяч рублей в порядке конфискации и обращением их в доход государства. Согласно приговору, данная сумма равна той, что она получила в качестве вознаграждения за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК РФ
(наемничество).
Судебное следствие по делу проходило в закрытом от представителей СМИ и слушателей режиме, их допустили на прения сторон и оглашение приговора.
Как стало известно в ходе заседания, Йоргенсен вменяются совершение террористического акта и наемничество (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ), незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации (часть 3 статьи 322 УК РФ), а также контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов (часть 3 статьи 226.1 УК РФ) и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (часть 4 статьи 222 УК РФ).
Она объявлена в международный розыск и заочно арестована.
Согласно обвинительному заключению, озвученному в суде, обвиняемая прибыла на Украину
в мае 2024 года в пункт дислокации интернационального легиона на территории Украины. Йоргенсен вступила в ВСУ
, заключив контракт с выплатой не менее одной тысячи долларов в месяц. Так, уточняется, что она заработала не менее семи тысяч долларов за период с мая по ноябрь 2024 года, участвуя в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории Украины и Курской области
.
По данным следствия, Йоргенсен принимает участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника. Вместе с другими наемниками в ноябре 2024 года она незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область. С целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, Йоргенсен совершает преступления против мирных жителей региона.