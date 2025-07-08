https://ria.ru/20250708/sud-2027800998.html

Защита обжаловала 26-летний заочный приговор наемнице из Дании

Защита обжаловала 26-летний заочный приговор наемнице из Дании - РИА Новости, 08.07.2025

Защита обжаловала 26-летний заочный приговор наемнице из Дании

Защита обжаловала приговор наемнице из Дании Аннабель Йоргенсен, заочно осужденной в РФ на 26 лет лишения свободы за преступления в Курской области, сообщил РИА РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T01:42:00+03:00

2025-07-08T01:42:00+03:00

2025-07-08T01:42:00+03:00

происшествия

россия

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Защита обжаловала приговор наемнице из Дании Аннабель Йоргенсен, заочно осужденной в РФ на 26 лет лишения свободы за преступления в Курской области, сообщил РИА Новости ее адвокат Игорь Дюкин. "Приговор обжалован", - сказал защитник. Второй западный окружной военный суд в июне заочно приговорил Йоргенсен к 26 годам лишения свободы со штрафом в размере 1,7 миллиона рублей. Кроме того, суд взыскал с обвиняемой более 600 тысяч рублей в порядке конфискации и обращением их в доход государства. Согласно приговору, данная сумма равна той, что она получила в качестве вознаграждения за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество). Судебное следствие по делу проходило в закрытом от представителей СМИ и слушателей режиме, их допустили на прения сторон и оглашение приговора. Как стало известно в ходе заседания, Йоргенсен вменяются совершение террористического акта и наемничество (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ), незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации (часть 3 статьи 322 УК РФ), а также контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов (часть 3 статьи 226.1 УК РФ) и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (часть 4 статьи 222 УК РФ). Она объявлена в международный розыск и заочно арестована. Согласно обвинительному заключению, озвученному в суде, обвиняемая прибыла на Украину в мае 2024 года в пункт дислокации интернационального легиона на территории Украины. Йоргенсен вступила в ВСУ, заключив контракт с выплатой не менее одной тысячи долларов в месяц. Так, уточняется, что она заработала не менее семи тысяч долларов за период с мая по ноябрь 2024 года, участвуя в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории Украины и Курской области. По данным следствия, Йоргенсен принимает участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника. Вместе с другими наемниками в ноябре 2024 года она незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область. С целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, Йоргенсен совершает преступления против мирных жителей региона.

https://ria.ru/20250704/naemnik-2027119430.html

https://ria.ru/20250630/naemnik-2026361958.html

https://ria.ru/20250318/naemnik-2005818667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины