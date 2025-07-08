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Крупнейшее в ЮФО производство по переработке стекла построят на Кубани

Крупнейшее в ЮФО производство по переработке стекла построят на Кубани - РИА Новости, 08.07.2025

Крупнейшее в ЮФО производство по переработке стекла построят на Кубани

Соглашения с инвесторами о строительстве на Кубани крупнейшего в ЮФО производства по переработке стекла и завода декорированной стеклотары подписаны на... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T18:28:00+03:00

2025-07-08T18:28:00+03:00

2025-07-08T18:28:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

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вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 8 июл — РИА Новости. Соглашения с инвесторами о строительстве на Кубани крупнейшего в ЮФО производства по переработке стекла и завода декорированной стеклотары подписаны на международной промышленной выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба администрации региона. Завод декорированной стеклотары построят в Краснодаре. Договоренности, достигнутые вице-губернатором Краснодарского края Александром Руппелем, первым заместителем главы краевого центра Дмитрием Васильевым и представителем компании "Унипак" Иваном Фатеевым, позволят организовать производство мощностью до 50 миллионов изделий в год. Сообщается, что во встрече также принял участие министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько. "Стекольную промышленность в Краснодарском крае представляют порядка 10 ведущих предприятий отрасли. Ваша компания – один из лидеров в России с более 20-летним опытом работы в нише декорирования стеклянной тары. Реализация проекта позволит нарастить мощности вашего предприятия и обеспечить кубанских виноделов качественной продукцией, – рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель во время подписания, его слова приводит пресс-служба администрации края. Он добавил, что регион, со своей стороны, готов поддержать запуск производства. Для масштабных инвестиционных проектов стоимостью от 50 миллионов рублей в крае предусмотрена льгота по налогу на имущество, а для производств промышленной продукции есть субсидии отраслевой госпрограммы и льготные займы Фонда развития промышленности региона. По словам представителя компании Ивана Фатеева, в реализацию проекта вложат 219 миллионов рублей. Компания собирается построить производственное и административное здания, склады, контрольно-пропускной пункт, а также благоустроить территорию. На проекте будет организовано 130 рабочих мест. Еще одно производство стекольной промышленности, крупнейшее в ЮФО, будет работать на территории индустриального парка "Краснодар". Протокол о намерениях расширить реализуемый инвестиционный проект подписали на "Иннопроме" с директором Южной стекольной компании Артуром Шишко. Артур Шишко сообщил, что такие решения руководство компании приняло после встречи с губернатором Вениамином Кондратьевым с учетом рекомендаций по освоению новых для региона видов продукции, и поблагодарил краевые власти за поддержку, которая позволила пробрести необходимое производственное оборудование. "Три года назад тогда еще с компанией "СВ ГЛАСС" заключили соглашение о создании в краевой столице уникального импортозамещающего производства по переработке стекла. Развитие проекта совместно с вами представили губернатору края, получив поддержку в его реализации. Знаю, что ведете активное строительство, установили 70 процентов оборудования, которое приобрели с краевой господдержкой. В общей сложности предоставили предприятию 440 миллионов рублей финансирования в рамках отраслевой госпрограммы и льготных займов Фонда развития промышленности региона. Сегодня компания переименована, а проект решили расширить, – рассказал Александр Руппель. По информации пресс-службы администрации края, запуск завода позволит закрыть потребности девелоперов региона в широком ассортименте изделий из стекла. Инвестиции в проект, по словам Артура Шишко, планируют увеличить до 2,1 миллиарда рублей, а завод станет крупнейшим в ЮФО. Дмитрий Хмелько отметил уверенный рост стекольной промышленности в регионе. По итогам 2024 года отраслевые предприятия отгрузили продукцию на сумму свыше 8,6 миллиарда рублей – на 27,7% больше 2023 года, за четыре месяца этого года – на сумму 2,9 миллиарда рублей с ростом 18,7% к аналогичному уровню 2024-го года.

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краснодарский край, екатеринбург, вениамин кондратьев, краснодар