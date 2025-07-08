https://ria.ru/20250708/starovoyt-2027957009.html
В морге завершилось опознание тела бывшего министра транспорта Старовойта
В морге завершилось опознание тела бывшего министра транспорта Старовойта - РИА Новости, 08.07.2025
В морге завершилось опознание тела бывшего министра транспорта Старовойта
В морге подмосковного Одинцово прошла процедура опознания покончившего с собой экс-министра транспорта Романа Старовойта, рассказали РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:28:00+03:00
2025-07-08T16:28:00+03:00
2025-07-08T16:28:00+03:00
происшествия
одинцово
роман старовойт
самоубийство романа старовойта
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027590777_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33ced5c1be5f59d80a162d2b5cf5067c.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В морге подмосковного Одинцово прошла процедура опознания покончившего с собой экс-министра транспорта Романа Старовойта, рассказали РИА Новости в экстренных службах."В Одинцовском морге проведены процедура опознания погибшего и судебно-медицинская экспертиза", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что по итогам проведенной работы составили соответствующий акт.Смерть СтаровойтаУтром в понедельник его освободили от должности министра транспорта, Старовойт работал на этом посту с мая 2024 года. До этого он возглавлял Курскую область — с 11 октября 2018-го.В тот же день Следственный комитет сообщил, что тело экс-министра нашли в личном автомобиле в Одинцово. Ведомство считает основной версией самоубийство.Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова не стала комментировать РИА Новости данные, что обвиняемый дал показания на экс-министра.
https://ria.ru/20250708/starovojt-2027937007.html
https://ria.ru/20250708/starovoyt-2027869480.html
одинцово
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027590777_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_be2ff2cb368dc1053104b08c69b83c34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, одинцово, роман старовойт, самоубийство романа старовойта, курская область
Происшествия, Одинцово, Роман Старовойт, Самоубийство Романа Старовойта, Курская область