https://ria.ru/20250708/starovoyt-2027957009.html

В морге завершилось опознание тела бывшего министра транспорта Старовойта

В морге завершилось опознание тела бывшего министра транспорта Старовойта - РИА Новости, 08.07.2025

В морге завершилось опознание тела бывшего министра транспорта Старовойта

В морге подмосковного Одинцово прошла процедура опознания покончившего с собой экс-министра транспорта Романа Старовойта, рассказали РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T16:28:00+03:00

2025-07-08T16:28:00+03:00

2025-07-08T16:28:00+03:00

происшествия

одинцово

роман старовойт

самоубийство романа старовойта

курская область

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В морге подмосковного Одинцово прошла процедура опознания покончившего с собой экс-министра транспорта Романа Старовойта, рассказали РИА Новости в экстренных службах."В Одинцовском морге проведены процедура опознания погибшего и судебно-медицинская экспертиза", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что по итогам проведенной работы составили соответствующий акт.Смерть СтаровойтаУтром в понедельник его освободили от должности министра транспорта, Старовойт работал на этом посту с мая 2024 года. До этого он возглавлял Курскую область — с 11 октября 2018-го.В тот же день Следственный комитет сообщил, что тело экс-министра нашли в личном автомобиле в Одинцово. Ведомство считает основной версией самоубийство.Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова не стала комментировать РИА Новости данные, что обвиняемый дал показания на экс-министра.

https://ria.ru/20250708/starovojt-2027937007.html

https://ria.ru/20250708/starovoyt-2027869480.html

одинцово

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происшествия, одинцово, роман старовойт, самоубийство романа старовойта, курская область