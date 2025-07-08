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В морге завершилось опознание тела бывшего министра транспорта Старовойта - РИА Новости, 08.07.2025
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16:28 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/starovoyt-2027957009.html
В морге завершилось опознание тела бывшего министра транспорта Старовойта
В морге завершилось опознание тела бывшего министра транспорта Старовойта - РИА Новости, 08.07.2025
В морге завершилось опознание тела бывшего министра транспорта Старовойта
В морге подмосковного Одинцово прошла процедура опознания покончившего с собой экс-министра транспорта Романа Старовойта, рассказали РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:28:00+03:00
2025-07-08T16:28:00+03:00
происшествия
одинцово
роман старовойт
самоубийство романа старовойта
курская область
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В морге подмосковного Одинцово прошла процедура опознания покончившего с собой экс-министра транспорта Романа Старовойта, рассказали РИА Новости в экстренных службах."В Одинцовском морге проведены процедура опознания погибшего и судебно-медицинская экспертиза", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что по итогам проведенной работы составили соответствующий акт.Смерть СтаровойтаУтром в понедельник его освободили от должности министра транспорта, Старовойт работал на этом посту с мая 2024 года. До этого он возглавлял Курскую область — с 11 октября 2018-го.В тот же день Следственный комитет сообщил, что тело экс-министра нашли в личном автомобиле в Одинцово. Ведомство считает основной версией самоубийство.Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова не стала комментировать РИА Новости данные, что обвиняемый дал показания на экс-министра.
https://ria.ru/20250708/starovojt-2027937007.html
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одинцово
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происшествия, одинцово, роман старовойт, самоубийство романа старовойта, курская область
Происшествия, Одинцово, Роман Старовойт, Самоубийство Романа Старовойта, Курская область

В морге завершилось опознание тела бывшего министра транспорта Старовойта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Роман Старовойт. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В морге подмосковного Одинцово прошла процедура опознания покончившего с собой экс-министра транспорта Романа Старовойта, рассказали РИА Новости в экстренных службах.
«
"В Одинцовском морге проведены процедура опознания погибшего и судебно-медицинская экспертиза", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по итогам проведенной работы составили соответствующий акт.
Портрет Романа Старовойта в фойе Минтранса - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Портрет Старовойта поставили в фойе Минтранса
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Смерть Старовойта

Утром в понедельник его освободили от должности министра транспорта, Старовойт работал на этом посту с мая 2024 года. До этого он возглавлял Курскую область — с 11 октября 2018-го.
В тот же день Следственный комитет сообщил, что тело экс-министра нашли в личном автомобиле в Одинцово. Ведомство считает основной версией самоубийство.
Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова не стала комментировать РИА Новости данные, что обвиняемый дал показания на экс-министра.
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ПроисшествияОдинцовоРоман СтаровойтСамоубийство Романа СтаровойтаКурская область
 
 
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