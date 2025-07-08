https://ria.ru/20250708/starovoyt-2027937949.html
В морге Одинцово завершилось опознание тела Старовойта
В морге Одинцово завершилось опознание тела Старовойта - РИА Новости, 08.07.2025
В морге Одинцово завершилось опознание тела Старовойта
Процедура опознания покончившего с собой бывшего министра транспорта Романа Старовойта прошла в морге подмосковного Одинцово, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:40:00+03:00
2025-07-08T15:40:00+03:00
2025-07-08T15:41:00+03:00
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роман старовойт
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
самоубийство романа старовойта
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Процедура опознания покончившего с собой бывшего министра транспорта Романа Старовойта прошла в морге подмосковного Одинцово, рассказали РИА Новости в экстренных службах. "В Одинцовском морге проведены процедура опознания погибшего и судебно-медицинская экспертиза", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по итогам проведенной работы во вторник был составлен соответствующий акт. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено на парковке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Основная версия - самоубийство.
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происшествия, россия, одинцово, курская область, роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта
Происшествия, Россия, Одинцово, Курская область, Роман Старовойт, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта
В морге Одинцово завершилось опознание тела Старовойта
В морге Одинцово завершилось опознание тела экс-министра транспорта Старовойта