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В морге Одинцово завершилось опознание тела Старовойта - РИА Новости, 08.07.2025
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15:40 08.07.2025 (обновлено: 15:41 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/starovoyt-2027937949.html
В морге Одинцово завершилось опознание тела Старовойта
В морге Одинцово завершилось опознание тела Старовойта - РИА Новости, 08.07.2025
В морге Одинцово завершилось опознание тела Старовойта
Процедура опознания покончившего с собой бывшего министра транспорта Романа Старовойта прошла в морге подмосковного Одинцово, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:40:00+03:00
2025-07-08T15:41:00+03:00
происшествия
россия
одинцово
курская область
роман старовойт
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
самоубийство романа старовойта
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Процедура опознания покончившего с собой бывшего министра транспорта Романа Старовойта прошла в морге подмосковного Одинцово, рассказали РИА Новости в экстренных службах. "В Одинцовском морге проведены процедура опознания погибшего и судебно-медицинская экспертиза", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по итогам проведенной работы во вторник был составлен соответствующий акт. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено на парковке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Основная версия - самоубийство.
https://ria.ru/20250708/starovojt-2027937007.html
россия
одинцово
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происшествия, россия, одинцово, курская область, роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта
Происшествия, Россия, Одинцово, Курская область, Роман Старовойт, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта
В морге Одинцово завершилось опознание тела Старовойта

В морге Одинцово завершилось опознание тела экс-министра транспорта Старовойта

© Фото : МинтрансРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Минтранс
Роман Старовойт. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Процедура опознания покончившего с собой бывшего министра транспорта Романа Старовойта прошла в морге подмосковного Одинцово, рассказали РИА Новости в экстренных службах.
"В Одинцовском морге проведены процедура опознания погибшего и судебно-медицинская экспертиза", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по итогам проведенной работы во вторник был составлен соответствующий акт.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено на парковке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Основная версия - самоубийство.
Портрет Романа Старовойта в фойе Минтранса - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Портрет Старовойта поставили в фойе Минтранса
Вчера, 15:36
 
ПроисшествияРоссияОдинцовоКурская областьРоман СтаровойтСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Самоубийство Романа Старовойта
 
 
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