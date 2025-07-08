https://ria.ru/20250708/starovoyt-2027937949.html

В морге Одинцово завершилось опознание тела Старовойта

В морге Одинцово завершилось опознание тела Старовойта - РИА Новости, 08.07.2025

В морге Одинцово завершилось опознание тела Старовойта

Процедура опознания покончившего с собой бывшего министра транспорта Романа Старовойта прошла в морге подмосковного Одинцово, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:40:00+03:00

2025-07-08T15:40:00+03:00

2025-07-08T15:41:00+03:00

происшествия

россия

одинцово

курская область

роман старовойт

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

самоубийство романа старовойта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027936552_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_9177a93f37192bc5bd7d180fcd703b5c.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Процедура опознания покончившего с собой бывшего министра транспорта Романа Старовойта прошла в морге подмосковного Одинцово, рассказали РИА Новости в экстренных службах. "В Одинцовском морге проведены процедура опознания погибшего и судебно-медицинская экспертиза", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по итогам проведенной работы во вторник был составлен соответствующий акт. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено на парковке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Основная версия - самоубийство.

https://ria.ru/20250708/starovojt-2027937007.html

россия

одинцово

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, одинцово, курская область, роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта