https://ria.ru/20250708/starovoyt-2027869480.html
В Кремле шокированы смертью Старовойта, заявил Песков
В Кремле шокированы смертью Старовойта, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2025
В Кремле шокированы смертью Старовойта, заявил Песков
Сообщение о смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта не может не шокировать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:46:00+03:00
2025-07-08T12:46:00+03:00
2025-07-08T13:21:00+03:00
московская область (подмосковье)
дмитрий песков
роман старовойт
самоубийство романа старовойта
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сообщение о смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта не может не шокировать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже", — сказал он.По его словам, президенту Владимиру Путину незамедлительно доложили о смерти Старовойта.Сейчас идет следствие, оно призвано ответить на все вопросы, добавил Песков.Смерть СтаровойтаУтром в понедельник его освободили от должности министра транспорта, Старовойт работал на этом посту с мая 2024 года. До этого он возглавлял Курскую область — с 11 октября 2018-го.В тот же день Следственный комитет сообщил, что тело экс-министра нашли в личном автомобиле в Одинцово. Ведомство считает основной версией самоубийство.Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова не стала комментировать РИА Новости данные, что обвиняемый дал показания на экс-министра.
https://ria.ru/20250707/starovojt-2027768844.html
московская область (подмосковье)
россия
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одинцово
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Кадры с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
Кадры корреспондента РИА Новости с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
2025-07-08T12:46
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PT0M10S
Оцепление на парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
На парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт, работает СК, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости
2025-07-08T12:46
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PT0M08S
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Эвакуация с парковки в Одинцово автомобиля Tesla, принадлежавшего Роману Старовойту
Автомобиль Tesla, принадлежавший Роману Старовойту, эвакуировали с парковки в Одинцово, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-08T12:46
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PT0M15S
РИА Новости
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московская область (подмосковье), дмитрий песков, роман старовойт, самоубийство романа старовойта, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), россия, владимир путин, курская область, одинцово, происшествия
Московская область (Подмосковье), Дмитрий Песков, Роман Старовойт, Самоубийство Романа Старовойта, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Владимир Путин, Курская область, Одинцово, Происшествия
В Кремле шокированы смертью Старовойта, заявил Песков
Песков: в Кремле шокированы смертью Старовойта