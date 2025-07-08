https://ria.ru/20250708/starovoyt-2027869480.html

В Кремле шокированы смертью Старовойта, заявил Песков

В Кремле шокированы смертью Старовойта, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2025

В Кремле шокированы смертью Старовойта, заявил Песков

Сообщение о смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта не может не шокировать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:46:00+03:00

2025-07-08T12:46:00+03:00

2025-07-08T13:21:00+03:00

московская область (подмосковье)

дмитрий песков

роман старовойт

самоубийство романа старовойта

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сообщение о смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта не может не шокировать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже", — сказал он.По его словам, президенту Владимиру Путину незамедлительно доложили о смерти Старовойта.Сейчас идет следствие, оно призвано ответить на все вопросы, добавил Песков.Смерть СтаровойтаУтром в понедельник его освободили от должности министра транспорта, Старовойт работал на этом посту с мая 2024 года. До этого он возглавлял Курскую область — с 11 октября 2018-го.В тот же день Следственный комитет сообщил, что тело экс-министра нашли в личном автомобиле в Одинцово. Ведомство считает основной версией самоубийство.Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова не стала комментировать РИА Новости данные, что обвиняемый дал показания на экс-министра.

https://ria.ru/20250707/starovojt-2027768844.html

московская область (подмосковье)

россия

курская область

одинцово

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Никита Брыкин

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Кадры с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт Кадры корреспондента РИА Новости с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт 2025-07-08T12:46 true PT0M10S

Оцепление на парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт На парковке в Одинцово, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт, работает СК, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости 2025-07-08T12:46 true PT0M08S

Эвакуация с парковки в Одинцово автомобиля Tesla, принадлежавшего Роману Старовойту Автомобиль Tesla, принадлежавший Роману Старовойту, эвакуировали с парковки в Одинцово, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-08T12:46 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

московская область (подмосковье), дмитрий песков, роман старовойт, самоубийство романа старовойта, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), россия, владимир путин, курская область, одинцово, происшествия