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Следствие ответит на все вопросы о смерти Старовойта, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.07.2025
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12:38 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/starovoyt-2027867676.html
Следствие ответит на все вопросы о смерти Старовойта, заявили в Кремле
Следствие ответит на все вопросы о смерти Старовойта, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.07.2025
Следствие ответит на все вопросы о смерти Старовойта, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смерть экс-министра транспорта Романа Старовойта, заявил, что идет следствие, и оно призвано ответить... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:38:00+03:00
2025-07-08T12:38:00+03:00
россия
курская область
московская область (подмосковье)
роман старовойт
дмитрий песков
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
самоубийство романа старовойта
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смерть экс-министра транспорта Романа Старовойта, заявил, что идет следствие, и оно призвано ответить на все вопросы. "Идет следствие и, как раз, собственно, вот это следствие и призвано ответить на все вопросы, пока оно идет, можно рассуждать, но это скорее, наверное, могут делать представители СМИ, политологи и так далее, но это не с руки делать нам", - сказал Песков. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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россия
курская область
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россия, курская область, московская область (подмосковье), роман старовойт, дмитрий песков, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта
Россия, Курская область, Московская область (Подмосковье), Роман Старовойт, Дмитрий Песков, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта
Следствие ответит на все вопросы о смерти Старовойта, заявили в Кремле

Песков: следствие призвано ответить на все вопросы о смерти Старовойта

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСледователи у машины экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта на парковке в Одинцовском городском округе Московской области, где 7 июля было найдено его тело
Следователи у машины экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта на парковке в Одинцовском городском округе Московской области, где 7 июля было найдено его тело - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Следователи у машины экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта на парковке в Одинцовском городском округе Московской области, где 7 июля было найдено его тело
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смерть экс-министра транспорта Романа Старовойта, заявил, что идет следствие, и оно призвано ответить на все вопросы.
"Идет следствие и, как раз, собственно, вот это следствие и призвано ответить на все вопросы, пока оно идет, можно рассуждать, но это скорее, наверное, могут делать представители СМИ, политологи и так далее, но это не с руки делать нам", - сказал Песков.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Биография Романа Старовойта
7 июля, 10:23
 
РоссияКурская областьМосковская область (Подмосковье)Роман СтаровойтДмитрий ПесковСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Самоубийство Романа Старовойта
 
 
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