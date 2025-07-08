Следствие ответит на все вопросы о смерти Старовойта, заявили в Кремле
Песков: следствие призвано ответить на все вопросы о смерти Старовойта
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСледователи у машины экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта на парковке в Одинцовском городском округе Московской области, где 7 июля было найдено его тело
Следователи у машины экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта на парковке в Одинцовском городском округе Московской области, где 7 июля было найдено его тело
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смерть экс-министра транспорта Романа Старовойта, заявил, что идет следствие, и оно призвано ответить на все вопросы.
"Идет следствие и, как раз, собственно, вот это следствие и призвано ответить на все вопросы, пока оно идет, можно рассуждать, но это скорее, наверное, могут делать представители СМИ, политологи и так далее, но это не с руки делать нам", - сказал Песков.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
Биография Романа Старовойта
7 июля, 10:23