https://ria.ru/20250708/starovoyt-2027867676.html

Следствие ответит на все вопросы о смерти Старовойта, заявили в Кремле

Следствие ответит на все вопросы о смерти Старовойта, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.07.2025

Следствие ответит на все вопросы о смерти Старовойта, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смерть экс-министра транспорта Романа Старовойта, заявил, что идет следствие, и оно призвано ответить... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:38:00+03:00

2025-07-08T12:38:00+03:00

2025-07-08T12:38:00+03:00

россия

курская область

московская область (подмосковье)

роман старовойт

дмитрий песков

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

самоубийство романа старовойта

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смерть экс-министра транспорта Романа Старовойта, заявил, что идет следствие, и оно призвано ответить на все вопросы. "Идет следствие и, как раз, собственно, вот это следствие и призвано ответить на все вопросы, пока оно идет, можно рассуждать, но это скорее, наверное, могут делать представители СМИ, политологи и так далее, но это не с руки делать нам", - сказал Песков. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html

россия

курская область

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, московская область (подмосковье), роман старовойт, дмитрий песков, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта