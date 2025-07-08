https://ria.ru/20250708/stanki-2027918823.html

Мишустин заявил о росте доли российских станков и инструментов

Мишустин заявил о росте доли российских станков и инструментов - РИА Новости, 08.07.2025

Мишустин заявил о росте доли российских станков и инструментов

Доля российских станков и инструментов растет последние пять лет, важно усиливать работу в этом секторе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:54:00+03:00

2025-07-08T14:54:00+03:00

2025-07-08T15:49:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Доля российских станков и инструментов растет последние пять лет, важно усиливать работу в этом секторе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Доля российских станков и инструментов растет последние пять лет. Но очевидно, что пока еще недостаточными темпами. И очень важно усиливать работу в этом секторе", - сказал Мишустин в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром". Премьер-министр отметил, что в России важно усиливать работу и в ряде других наукоемких сфер – космической, атомной, энергетической.

https://ria.ru/20250708/mishustin-2027914238.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин