Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил о росте доли российских станков и инструментов - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 08.07.2025 (обновлено: 15:49 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/stanki-2027918823.html
Мишустин заявил о росте доли российских станков и инструментов
Мишустин заявил о росте доли российских станков и инструментов - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустин заявил о росте доли российских станков и инструментов
Доля российских станков и инструментов растет последние пять лет, важно усиливать работу в этом секторе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:54:00+03:00
2025-07-08T15:49:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027940954_0:182:3317:2048_1920x0_80_0_0_c722ad78f640d0cc6eee4ec86bcc0b84.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Доля российских станков и инструментов растет последние пять лет, важно усиливать работу в этом секторе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Доля российских станков и инструментов растет последние пять лет. Но очевидно, что пока еще недостаточными темпами. И очень важно усиливать работу в этом секторе", - сказал Мишустин в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром". Премьер-министр отметил, что в России важно усиливать работу и в ряде других наукоемких сфер – космической, атомной, энергетической.
https://ria.ru/20250708/mishustin-2027914238.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027940954_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_83e4e88a2f14cf6538184725c1ed9545.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о росте доли российских станков и инструментов

Мишустин: доля российских станков и инструментов растет последние пять лет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии Технологическое лидерство: индустриальный прорыв в рамках Международной промышленной выставки Иннопром в Екатеринбурге. 8 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Доля российских станков и инструментов растет последние пять лет, важно усиливать работу в этом секторе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Доля российских станков и инструментов растет последние пять лет. Но очевидно, что пока еще недостаточными темпами. И очень важно усиливать работу в этом секторе", - сказал Мишустин в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром".
Премьер-министр отметил, что в России важно усиливать работу и в ряде других наукоемких сфер – космической, атомной, энергетической.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Мишустин призвал объединить усилия для развития экономики
Вчера, 14:47
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала