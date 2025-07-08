Мишустин заявил о росте доли российских станков и инструментов
Мишустин: доля российских станков и инструментов растет последние пять лет
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Доля российских станков и инструментов растет последние пять лет, важно усиливать работу в этом секторе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Доля российских станков и инструментов растет последние пять лет. Но очевидно, что пока еще недостаточными темпами. И очень важно усиливать работу в этом секторе", - сказал Мишустин в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром".
Премьер-министр отметил, что в России важно усиливать работу и в ряде других наукоемких сфер – космической, атомной, энергетической.