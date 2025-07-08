https://ria.ru/20250708/stalin-2027970079.html

Старый китель и стоптанные сапоги: сколько было денег у Сталина

Старый китель и стоптанные сапоги: сколько было денег у Сталина - РИА Новости, 08.07.2025

Старый китель и стоптанные сапоги: сколько было денег у Сталина

Считается, что Иосиф Виссарионович Сталин был убежденным аскетом и жил довольно скромно. Широко известна история о том, что "вождя народов" даже похоронили в... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T18:56:00+03:00

2025-07-08T18:56:00+03:00

2025-07-08T18:56:00+03:00

общество

иосиф сталин (джугашвили)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Считается, что Иосиф Виссарионович Сталин был убежденным аскетом и жил довольно скромно. Широко известна история о том, что "вождя народов" даже похоронили в старом кителе и стоптанных сапогах, потому что других у него попросту не было.И в этом есть доля правды — Сталин не любил новых вещей и предпочитал старые, разношенные и удобные, к которым уже привык. Вместе с тем он был очень состоятельным человеком по советским меркам.Быт Вождя народовИосиф Виссарионович родился и вырос в бедной грузинской семье, затем учился в духовной семинарии, где в приоритете духовный, а не материальный мир. Став революционером, он, конечно же, презирал буржуазно-кичливый образ жизни с показной роскошью.В своей повседневной жизни Сталин проявлял сдержанность в отношении интерьера и одежды. Он ненавидел всё золотое и блестящее, не признавал пышности и излишеств, однако не отказывал себе в дорогих вещах, которые считал удобными.Хотя в его распоряжении было 18 правительственных дач, включая огромную дачу в Кунцево, большую часть времени Сталин работал в своем личном кабинете в Кремле, где не было место излишествам.Любил зеленый цветСталин предпочитал затемненное пространство, и внешне его кабинеты выглядели скромно, но имели дорогую отделку из красного дерева, в них стояла тяжелая, добротная деревянная мебель, преимущественно антикварная.На полу в кабинетах лежали толстые натуральные ковры, иногда у него они вызывали определенный дискомфорт — он не любил, когда шагов посторонних людей не было слышно. Обязательно на стене висела карта.Сталин предпочитал зеленый цвет, все его дачи были выкрашены таким цветом, а в кабинетах был зеленый абажур, зеленая настольная лампа и зеленое плотное сукно на столе.Миллионы в сейфеКак и каждый государственный служащий, Сталин получал зарплату, правда, не очень-то она ему была нужна - все бытовые нужды удовлетворяло государство, а в магазины он никогда не заходил. Поэтому обычно зарплату вождь складывал в огромный сейф, туда же ложились гонорары за изданные огромными тиражами книги.По свидетельству его личного секретаря Александра Поскребышева, Сталин к этим деньгам даже не прикасался и не интересовался их количеством.После смерти Сталина семья получила лишь незначительную часть денег. Историк Александр Колесник со ссылкой на офицеров МГБ утверждает в фильме "Смерть Сталина. Последний свидетель", что в сейфе в кабинете вождя обнаружилось 3 762 000 рублей и некоторая сумма в иностранных валютах.Согласно квитанциям, это были гонорары за книги. Но документального подтверждения этим словам нет.Презирал украшения и ходил в одной шинелиСталин был абсолютно равнодушен к роскошным вещам и драгоценностям. Он с презрением относился к золоту, бриллиантам и любым украшениям.Из одежды Сталин предпочитал военный китель и брюки, заправлявшиеся в мягкие кожаные кавказские сапоги. Шилось всё это прекрасными портными из высококачественных материалов, но Сталин носил эти вещи годами и очень неохотно менял на новые.Он много лет мог ходить в обычной солдатской шинели, пока она окончательно не изнашивалась.Из головных уборов Сталин предпочитал островерхую фуражку, которые изготавливались для него вручную.Любил шумные застольяВместе с тем назвать Сталина совсем уж аскетом нельзя, он любил пышные застолья, где за столом всегда сидели 10-12 человек, здесь же обсуждались важные государственные вопросы.Сталин шутил, что не может есть без своего Политбюро. На столе всегда было много дорогих и разнообразных блюд.Во сколько такие обеды обходились государству — подсчитать невозможно, на стол к вождю подавали икру, осетрину, различные сыры, горячие и холодные закуски.Вождь любил хорошую еду, ел много, особенно предпочитал грузинскую кухню с традиционным шашлыком из баранины. Хотя среди его любимых блюд были и простые русские щи с говядиной, гречневая каша со сливочным маслом. К европейской кухне Сталин был абсолютно равнодушен.Из спиртного Сталин предпочитал грузинское вино, но к концу жизни ассортимент стал более разнообразным — водка, армянский коньяк, шампанское, которое вождь разбавлял минеральной водой.Пил Сталин немного, наблюдая за своими захмелевшими гостями: он всегда внимательно слушал, о чем те говорят.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, иосиф сталин (джугашвили)