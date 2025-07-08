Старый китель и стоптанные сапоги: сколько было денег у Сталина
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Считается, что Иосиф Виссарионович Сталин был убежденным аскетом и жил довольно скромно. Широко известна история о том, что "вождя народов" даже похоронили в старом кителе и стоптанных сапогах, потому что других у него попросту не было.
И в этом есть доля правды — Сталин не любил новых вещей и предпочитал старые, разношенные и удобные, к которым уже привык. Вместе с тем он был очень состоятельным человеком по советским меркам.
Быт Вождя народов
Иосиф Виссарионович родился и вырос в бедной грузинской семье, затем учился в духовной семинарии, где в приоритете духовный, а не материальный мир. Став революционером, он, конечно же, презирал буржуазно-кичливый образ жизни с показной роскошью.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин (слева) и член ЦК Никита Хрущев в президиуме Х съезде комсомола.
Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин (слева) и член ЦК Никита Хрущев в президиуме Х съезде комсомола.
В своей повседневной жизни Сталин проявлял сдержанность в отношении интерьера и одежды. Он ненавидел всё золотое и блестящее, не признавал пышности и излишеств, однако не отказывал себе в дорогих вещах, которые считал удобными.
Хотя в его распоряжении было 18 правительственных дач, включая огромную дачу в Кунцево, большую часть времени Сталин работал в своем личном кабинете в Кремле, где не было место излишествам.
Кабинет И.В. Сталина в кремлевской квартире
Любил зеленый цвет
Сталин предпочитал затемненное пространство, и внешне его кабинеты выглядели скромно, но имели дорогую отделку из красного дерева, в них стояла тяжелая, добротная деревянная мебель, преимущественно антикварная.
На полу в кабинетах лежали толстые натуральные ковры, иногда у него они вызывали определенный дискомфорт — он не любил, когда шагов посторонних людей не было слышно. Обязательно на стене висела карта.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин в своем рабочем кабинете, 1949 год
Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин в своем рабочем кабинете, 1949 год
Сталин предпочитал зеленый цвет, все его дачи были выкрашены таким цветом, а в кабинетах был зеленый абажур, зеленая настольная лампа и зеленое плотное сукно на столе.
Миллионы в сейфе
Как и каждый государственный служащий, Сталин получал зарплату, правда, не очень-то она ему была нужна - все бытовые нужды удовлетворяло государство, а в магазины он никогда не заходил. Поэтому обычно зарплату вождь складывал в огромный сейф, туда же ложились гонорары за изданные огромными тиражами книги.
По свидетельству его личного секретаря Александра Поскребышева, Сталин к этим деньгам даже не прикасался и не интересовался их количеством.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкИ.В. Сталин играет в городки. Начало 1920-х годов. Фото из личного архива Е. Коваленко
И.В. Сталин играет в городки. Начало 1920-х годов. Фото из личного архива Е. Коваленко
После смерти Сталина семья получила лишь незначительную часть денег. Историк Александр Колесник со ссылкой на офицеров МГБ утверждает в фильме "Смерть Сталина. Последний свидетель", что в сейфе в кабинете вождя обнаружилось 3 762 000 рублей и некоторая сумма в иностранных валютах.
Согласно квитанциям, это были гонорары за книги. Но документального подтверждения этим словам нет.
© РИА Новости / Георгий Петрусов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Иосиф Виссарионович Сталин, нарком по военным и морским делам, председатель РВС СССР Климент Ефремович Ворошилов и председатель ВСНХ Григорий Константинович Орджоникидзе, председатель ЦИК СССР от РСФСР Михаил Иванович Калинин среди делегатов XVI съезда ВКП(б) в Москве 26 июня 1930 года
Генеральный секретарь ЦК КПСС Иосиф Виссарионович Сталин, нарком по военным и морским делам, председатель РВС СССР Климент Ефремович Ворошилов и председатель ВСНХ Григорий Константинович Орджоникидзе, председатель ЦИК СССР от РСФСР Михаил Иванович Калинин среди делегатов XVI съезда ВКП(б) в Москве 26 июня 1930 года
Презирал украшения и ходил в одной шинели
Сталин был абсолютно равнодушен к роскошным вещам и драгоценностям. Он с презрением относился к золоту, бриллиантам и любым украшениям.
Из одежды Сталин предпочитал военный китель и брюки, заправлявшиеся в мягкие кожаные кавказские сапоги. Шилось всё это прекрасными портными из высококачественных материалов, но Сталин носил эти вещи годами и очень неохотно менял на новые.
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкУчастники Потсдамской конференции: премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Гарри Трумэн, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Виссарионович Сталин
Участники Потсдамской конференции: премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Гарри Трумэн, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Виссарионович Сталин
Он много лет мог ходить в обычной солдатской шинели, пока она окончательно не изнашивалась.
Из головных уборов Сталин предпочитал островерхую фуражку, которые изготавливались для него вручную.
© РИА Новости / Виктор Доброницкий | Перейти в медиабанкРуководитель Советского государства, маршал Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин на Ялтинской (Крымской) конференции глав правительств СССР, США и Великобритании в Ливадийском дворце, 4 - 11 февраля 1945 года
Руководитель Советского государства, маршал Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин на Ялтинской (Крымской) конференции глав правительств СССР, США и Великобритании в Ливадийском дворце, 4 - 11 февраля 1945 года
Любил шумные застолья
Вместе с тем назвать Сталина совсем уж аскетом нельзя, он любил пышные застолья, где за столом всегда сидели 10-12 человек, здесь же обсуждались важные государственные вопросы.
Сталин шутил, что не может есть без своего Политбюро. На столе всегда было много дорогих и разнообразных блюд.
© AP Photo / U.S. Army Signal CorpsПремьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, Президент США Франклин Делано Рузвельт и Маршал СССР Иосиф Виссарионович Сталин на Ялтинской конференции. 1945
© AP Photo / U.S. Army Signal Corps
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, Президент США Франклин Делано Рузвельт и Маршал СССР Иосиф Виссарионович Сталин на Ялтинской конференции. 1945
Во сколько такие обеды обходились государству — подсчитать невозможно, на стол к вождю подавали икру, осетрину, различные сыры, горячие и холодные закуски.
Вождь любил хорошую еду, ел много, особенно предпочитал грузинскую кухню с традиционным шашлыком из баранины. Хотя среди его любимых блюд были и простые русские щи с говядиной, гречневая каша со сливочным маслом. К европейской кухне Сталин был абсолютно равнодушен.
Иосиф Сталин с женой Надеждой Аллилуевой и друзьями на отдыхе
Из спиртного Сталин предпочитал грузинское вино, но к концу жизни ассортимент стал более разнообразным — водка, армянский коньяк, шампанское, которое вождь разбавлял минеральной водой.
Пил Сталин немного, наблюдая за своими захмелевшими гостями: он всегда внимательно слушал, о чем те говорят.